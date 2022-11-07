Lancome, Yves Saint Laurent и Armani возвращаются в Россию: когда косметика появится в магазинах

Минпромторг сообщил о возвращении Lancome, Yves Saint Laurent и Armani в Россию Фото: Мария ЛЕНЦ

Никогда не говори «Никогда» - эта поговорка (между прочим, английская) могла бы стать девизом западных компаний, уходящих с российского рынка. Например, в начале марта многие мировые парфюмерно-косметические бренды решили с нами расстаться. Но в своих прощальных заявлениях компании были осторожны. Так, холдинг Kering (владелец Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и т. д.) тогда сообщил: магазины в России мы закроем, но продолжим «оказывать поддержку местным командам и внимательно следить за развитием ситуации». Парфюмеры явно не желали хлопать дверью и решили оставить ее приоткрытой, чтобы была возможность вернуться.

Потом российский кабмин включил продукцию Yves Saint Laurent и других «ушельцев» в список для параллельного импорта, то есть разрешил ввозить ее в РФ без согласия производителя. Но и Минпромторг всегда подчеркивал, что не запирает дверь изнутри: если западные компании захотят вернуться, никто им не будет вставлять палки в колеса.

И вот это случилось. В понедельник Минпромторг сообщил, что парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase исключили из списка параллельного импорта. Почему? Все просто:

- Это стало возможным благодаря решению компаний возобновить поставки своей продукции в Россию, - сообщили в Минпромторге.

По мнению экспертов, первое время после возвращения кремы-парфюмы этих брендов не будут залеживаться на полках. В России у них немало поклонников, которые за время «разлуки» успели соскучиться. Правда, бренды вернутся не сразу. Министерские исключения вступят в силу через три месяца - к началу февраля. И тогда Ив Сен Лоран вместе с Армани поедут в Россию – уже официально, а не через «третьи страны».