Киевская аномалия: Над Украиной кружат целые эскадрильи НЛО

Украинские астрономы под руководством Бориса Жиляева, отрапортовали о том, что в небе над Киевом стали появляться… целые эскадрильи НЛО. Фото: Shutterstock

Когда в самом начале прошлого века в небе над тогдашней российской столицей появились первые аэропланы, питерская полиция установила «Правила летания по воздуху». Что тут же дало повод выступить в царской Думе некоторым ироничным депутатам: «В конечном итоге, это будет выглядеть так: летит пилот, а за ним геройски ведет аэроплан жандармский генерал и грозным окриком, как городовой на перекрестке, делает ему замечания». Более разумные их коллеги парировали: «Полиция, заглядывая в будущее, поступает правильно. А то ведь, сами знаете, как это бывает – найдется какой-нибудь Стенька Разин, который раскрутит свой пропеллер, взлетит на недосягаемую для смертных высоту и шваркнет оттуда пачку динамита на Царское Село или Таврический дворец. Тогда вы громче всех будете кричать о том, что у нас безобразная полиция, которая ест хлеб даром».

Заседавшие как раз в Таврическом дворце народные избранники всё сразу поняли и нужные для организации воздушной полиции средства ассигновали.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД

И тогда, и сегодня депутаты и чиновники – материалисты; их ответом на призывы футурологов подготовиться к концу света, страшной пандемии или там к прилету инопланетян была и остается фига с маслом. Правда, в отношении эпидемии всемирных масштабов после «знакомства» с COVID-19 их мнения кардинально поменялись. А вот когда кто-то начинает говорить об угрозе столкновения нашей цивилизации с инопланетной, продолжают крутить пальцем у виска.

Не верящих в существование инопланетного разума можно понять – существование летающих тарелочек пока так и не доказано; по крайней мере, ни одно из государств мира не подтвердило того, что располагает фактами прилета пришельцев на Землю.

Означает ли это, что подобного рода угрозы не существует? Должны ли правительства выделять на защиту Земли от инопланетян бюджетные средства или продолжать отмахиваться от ученых, как от назойливых мух?

МЕЖПЛАНЕТНАЯ ПОЛИТИКА

НЛО понемногу становятся элементом международной (но пока еще земной) политики. Взять, например, Украину. Тамошние астрономы под руководством Бориса Жиляева, отрапортовали о том, что в небе над Киевом стали появляться… целые эскадрильи НЛО. Сведения группы Жиляева были признаны достоверными: видеокамеры зафиксировали множество объектов, движущихся по небу над украинской столицы с чрезвычайно высокой скоростью – до 282 км/сек, что в 30 раз выше скорости самой быстрой гиперзвуковой ракеты – российского «Авангарда». В украинском правительстве к этим данным отнеслись крайне серьезно. И даже считают, что «ход событий может кардинально измениться»...

ЗЕМНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Народное мнение таково: у правительств больше информации об НЛО, чем они рассказывают. Результаты недавнего опроса, проведенных Институтом Гэллапа в разных странах мира, говорят, что так думают 68% землян. Билл Клинтон, став президентом США, невольно признал это, заявив, что, получив президентские полномочия, первым делом запросил для изучения всю секретную информацию, имевшуюся у правительства США в отношении пришельцев из космоса. Об этом он рассказал чуть ли не на второй день своего пребывания в Белом доме. Больше на эту тему он никогда не высказывался, как ни пытали его потом журналисты.

Почему тогда правительства молчат? Ответ на этот вопрос был получен в результате многочисленных моделирований экстренных ситуаций. Психологи, политологи, криминалисты, политики были ошеломлены результатами – огласка встречи с инопланетянами спровоцирует конфликты великих земных держав, рост убийств, волнения на религиозной почве, взрыв радикализма. В 1953 году ЦРУ США даже выпустило специальный доклад, в котором предостерегало американское правительство – «Советский Союз путем вброса дезинформации о своих контактах с пришельцами может спровоцировать массовую истерию и панику в Штатах».

НУЖНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Сторонники теорий о том, что избранные земляне уже давно контактируют с братьями по Вселенной, оперируют одним аргументом: правительства имеют все возможности для того, чтобы собственно контакты с инопланетянами, а также подтверждения их визитов на Землю засекретить и держать под замком. И то, что в ходе неоднократных штурмов знаменитой, таинственной военной базы Армии США в Неваде, получившей название «Зона 51», так ничего и не нашли, еще ни о чем не говорит. Просто участники штурма не нашли дверку, ведущую в нужный бункер…

Народное мнение таково: у правительств больше информации об НЛО, чем они рассказывают. Фото: Shutterstock

Масла в огонь регулярно подливают американцы: там различные ведомства регулярно предоставляют законодателям все новые и новые отчеты о НЛО. В самом свежем говорится о, как минимум, 150 необъяснимых, тщательно задокументированных встречах американцев (по большей части, военных) с неопознанными летающими объектами. Впрочем, оговаривается, что речь может идти о еще неизвестных науке физических явлениях или технологических достижениях стран-конкурентов (в первую очередь, России и Китая).

Документ этот подготовил не какой-нибудь кружок астрономов-любителей, а Национальное разведывательное управление США. Часть доклада строго засекречена и доступна для изучения и анализа лишь небольшому кругу лиц. Причем журналистам удалось узнать отношение к этому докладу одного из высокопоставленных американских разведчиков. Они ожидали, что услышат скептическую оценку собранной информации, но генерал прокричал в телефонную трубку: «В этом докладе многое замалчивается, мы просто, черт побери, не можем поверить и понять – что это такое!».

КТО ВИНОВАТ?

Вообще же, в неразберихе и тиражировании самых фантастических теорий в отношении НЛО виноват… ученый люд. В этом уверен профессор факультета астрономии американского университета Аризоны Крис Импи.

- НЛО многие десятилетия стали не только объектом массовой культуры, но и благоприятной почвой для самых нелепых теорий заговора – от похищений инопланетянами до кругов на полях. Ученые стали беспокоиться о своей профессиональной репутации и избегать этой темы. Вот я недавно проанализировал почти 100 тысяч (!) предложений и заявок о финансировании научных исследований (грантов). И не обнаружил ни одного предложения и ни одной заявки, посвященных НЛО или связанных с ними явлений. Я заседаю в различных экспертных комиссиях уже 35 лет и могу представить себе, что будет, если подобного рода заявка будет представлена. Гарантированная реакция ученых мужей – удивленно приподнятые брови и единодушный отказ.