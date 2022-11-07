Предсказан итог выборов в США: лишится ли Украина поставок оружия и миллиардов поддержки

"Тяжелая артиллерия" демократов - Билл Клинтон на предвыборном мероприятии сенатора Катерин Масто в штате Невада. На лацкане экс-президента США - значок с флагом Украины. Фото: REUTERS

Завтра в Соединенных Штатах пройдут т.н. промежуточные выборы – в обе палаты Конгресса. В большинстве случаев они являются своеобразным индикатором – представитель какой партии – Демократической или Республиканской – останется в Белом доме или, в случае окончания второго президентского срока действующего главы государства, переедет в Белый дом.

В эфире Радио "Комсомольская правда" своим прогнозом поделился старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Владимир Оленченко:

- В отношении прихода к власти в Конгрессе США республиканцев, действительно, всякие предположения существуют. Но только пищу для них дают сами американцы, причем сторонники обеих партий.

Демократы генерируют мысль, что республиканцы склоняются к диалогу с Россией, а вот сами демократы склонны разговаривать с Россией только с позиции силы. Стоит также отметить, что республиканцы не столько в отношении России, сколько в отношении Украины ставят вопрос - насколько оправданна та помощь, которую оказывает Демократическая партия в настоящее время Украине.

Сторонники экс-президента Трампа на митинге в штате Флорида. Фото: REUTERS

В свете всего этого складывается ощущение или впечатление, что, если большинство на выборах получат республиканцы, то не исключено, что они могут начать реализовывать свои лозунги и поставить вопрос – не слишком ли много помощи демократы оказывают Украине? Тем более, что главный посыл Республиканской партии - давайте посмотрим, что у нас творится: растут цены, растет поток нелегальной миграции, и вот на что деньги надо выделять, а не помогать той или иной стране в локальных конфликтах.

Существо предвыборной борьбы и предвыборных лозунгов, пикировок, дискуссий почти всегда в Америке сфокусировано на внутренней политике Соединенных Штатов Америки. И вопросы внешней политики традиционно носят вторичный характер в ходе предвыборной борьбы. И в данном случае Украина, вернее, помощь Украине – лишь один из аргументов сторон в предвыборной борьбе, причем не главный.

Также свою точку зрения представил американист Александр Домрин:

- Используя терминологию наших недругов трансатлантических - highly likely - становится ясно, что республиканцы возьмут под свой контроль нижнюю палату Конгресса. Верхняя, Сенат и так сейчас наполовину их, но после выборов в ней также окажется республиканское большинство.

И дальше – «красная волна», по фирменному цвету республиканцев (у демократов – синий). Нет, республиканцы не станут вдруг антиукраинскими или пророссийскими. Но они начнут задавать вопросы: а на что эти деньги мы тратим, на что конкретно эти деньги пошли, где отчетность? И вот это для президента Байдена будет ударом под дых.

Поэтому-то Америка и засылает Салливана в Киев, а потом начинает переговоры с Москвой. В Белом доме понимают, что пролетают с выборами, что никакой интриги с ними нет, а самая главная проблема – это 2024 год, выборы президента. И главная задача - не пустить Трампа или кого-то вместо Трампа в Белый дом. Поэтому и начинают уже истерить, заботиться о том, что будет после этих выборов. Так что если с кем-то и нужно разговаривать о ситуации на Украине, то только с «большими пацанами». А есть только один такой, который контролирует и управляет Киевом. И это не Шольц и не Боррель, а Байден.