В Кремле сообщили, когда будет принято решение об участии Путина в саммите G20

Песков сообщил, что решение о поездке Путина на саммит G20 на Бали примут на этой неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 и 16 ноября на острове Бали (Индонезия) пройдёт саммит «Большой двадцатки».

Будет ли участвовать в этом международном форуме глава Российского государства? Этот вопрос официальный представитель Кремля слышит с регулярностью раз в неделю. Прозвучал он и в понедельник, 7 ноября, на брифинге для российских и зарубежных журналистов.

- Мы проинформируем вас всех, когда это решение будет принято, - заметил Песков.

Он также уточнил, что это произойдет, «безусловно», на этой неделе.

В числе других важных заявлений был и комментарий по поводу возможного продолжения переговоров с Украиной.

Вот что - дословно - сказал пресс-секретарь:

- Мы неоднократно говорили, что российская сторона остаётся открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров. Но также неоднократно обращали внимание всех на то, что в настоящий момент мы не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.

Отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» - состоится ли в конце ноября уже объявленная в некоторых СМИ встреча в Оренбурге президентов России и Казахстана, Песков подтвердил, что Владимир Путин, действительно, намерен переговорить со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге:

- Контакты лидеров стран планируются. Идёт подготовка. Будем вас информировать об этом. Мы своевременно сделаем объявление.