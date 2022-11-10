Благодаря чему удалось снизить детский травматизм на дорогах России

Если школьники знают правила дорожного движения, то это и родителей дисциплинирует. Фото: Иван МАКЕЕВ

По итогам девяти месяцев 2022 года общее количество ДТП на российских дорогах, в которых погибли или пострадали люди, снизилось на 6,1% по сравнению к аналогичным периодом прошлого годам. А число ДТП с участием детей-пассажиров уменьшилось на 3,5%, - сообщила Госавтоинспекция России. Причем такая тенденция сохраняется на протяжении десятилетия! Благодаря чему удалось добиться этого результата?

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Повышение безопасности дорожного движения - одна из задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для ее достижения работы на объектах проводятся комплексно. Так, только за первые три года реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» обустроено более 422 тыс. дорожных знаков, около 2 млн м барьерного ограждения, порядка 800 тыс. м пешеходного ограждения, более 1,7 млн м освещения, почти 8,3 тыс. светофоров, 49 млн кв. м разметки. Кроме того, отремонтировано, реконструировано и построено более 48 тысяч километров дорог. Все это направлено на повышение комфорта и безопасности при передвижении по российским дорогам.

Также по национальному проекту в регионах России обновляется общественный транспорт, в развитии дорожной инфраструктуры используются наилучшие проверенные практики и технологии. Но безопасность на дорогах зависит и от нас самих, поэтому так важна просветительская деятельность. Каждый (не только водители!) должен знать правила безопасности дорожного движения и уметь применять их в жизни.

Поэтому на сайте национальныепроекты.рф опубликован интерактивный тест «Легенды дорог», который помогает водителям и пешеходам проверить и расширить свои знания ПДД и основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части или рядом с ней. После ответа на все вопросы пользователь получает карточку-статус с персонажем, профиль которого иносказательно указывает на имеющиеся пробелы в знании правил. Полученной карточкой пользователи могут поделиться в своих социальных сетях. Разработчиками теста являются ГУОБДД МВД России и АНО «Национальные приоритеты».

КТО ВИНОВАТ?

В Госавтоинспекции России уточнили, что с начала января по конец сентября 2022 года общее количество ДТП на российских дорогах, в которых погибли или пострадали люди, снизилось на 6,1% по сравнению к аналогичным периодом прошлого годам. А число ДТП с участием детей-пассажиров уменьшилось на 3,5%. Аварийность с участием детей-пешеходов также имеет тенденцию к снижению: общее число таких ДТП с начала года уменьшилось на 1,4%. Более чем в 40% случаев ДТП с детьми-пешеходами произошло на пешеходных переходах. ДТП с участием детей происходят из-за их собственной неосторожности, удельный вес таких происшествий составляет 27,4%.

«Основное количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет происходит из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств», - уточнил врио заместителя начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России Роман Дуркач.

Что делать? Стимулировать как взрослых, так и детей следовать ПДД. В том числе для этого Госавтоинспекция России в тесном взаимодействии с Минпросвещения России обучают детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах.

34 ТЫСЯЧИ ОТРЯДОВ ЮИД

Ответственным исполнителем федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» выступает Госавтоинспекция России. Ежегодно в сентябре во всех школах страны проводится «Неделя безопасности». Проводятся массовые мероприятия с участием детей, такие как Всероссийское первенство по автомногоборью среди юношей и девушек 14 - 17 лет, Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», профильные смены по безопасности дорожного движения во Всероссийских детских центрах «Океан», «Орленок», «Смена». Школьники вступают в отряды Юных инспекторов движения.

Напомним, движение ЮИД зародилось почти 50 лет назад. В настоящее время в регионах России создано 34 тысячи отрядов. Лидерами по числу юных инспекторов движения выступают Ростовская область - свыше 37 тысяч, Краснодарский край - почти 24 тысячи, Московская область - 23 тысячи, Башкортостан - 21 тысяча, Татарстан - 19 тысяч.

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» разработана Концепции развития ЮИД, которая рассчитана до 2024 года. Она предполагает, что через два года в стране будет действовать 41 тысяча отрядов ЮИД, возрастной диапазон их участников составит от 8 до 18 лет, а общее число ребят, состоящих в отрядах ЮИД, вырастет до полумиллиона. Кроме того, впервые в истории у российских юных инспекторов появилась единая парадная форма и эмблема движения.

«В настоящее время ведется работа по приданию движению ЮИД официального статуса общественной организации. Участники учредительного собрания утвердили устав общественной организации, избрали ее председателя, обсудили вопросы государственной регистрации организации. Следующим шагом станет вступление ЮИД в Российское движение детей и молодежи», - резюмировал Роман Дуркач.