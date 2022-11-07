На 59-м году жизни скончался Сергей Кузнецов Фото: Иван МАКЕЕВ

2022 год для поклонников «Ласкового мая» обернулся двумя страшными трагедиями: в июне не стало главной звезды группы Юры Шатунова, а сегодня пришла еще одна печальная весть: на 59-м году жизни скончался Сергей Кузнецов - основатель коллектива и автор его главных хитов - «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ: ПРИЧИНА СМЕРТИ, КАК ЖИЛ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Смерть Кузнецова, также как и Шатунова, стала для фанатов полнейшей неожиданностью. Еще два дня назад музыкант устраивал в Оренбурге вечер памяти солиста «Ласкового мая», чувствовал себя нормально. А сегодня около 16:00 по московскому времени скончался у себя дома от сердечного приступа - такова предварительная причина смерти.

В последние годы Кузнецов жил в нищете и забвении. Руководитель музыкального кружка в оренбургской школе-интернате, в 1986 году сколотивший из воспитанников самый популярный бойз-бэнд Союза, много лет назад вынужден был покинуть группу из-за распрей с продюсером Андреем Разиным. После этого в девяностых Кузнецов еще несколько раз пытался повторить успех «Ласкового мая»: создавал и распускал группы «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Ангел и Кот», но до былой славы «маевцев» им всем было далеко. Кроме того, из-за махинаций бывших коллег Сергей Кузнецов лишился огромных отчислений за хиты «Ласкового мая», получив за них лишь мизерное авторское вознаграждение - около 2 тысяч рублей в месяц. Так композитор начал пить, из-за чего в 2016 году ему поставили диагноз - цирроз печени.

О том, как живет основатель «Ласкового мая», в последнее время поклонники узнавали урывками. В родном Оренбурге Кузнецов ютился в маленькой «двушке» со старенькой мамой и гражданской женой, выживал на пенсию по инвалидности в 8000 рублей. Единственным, кто до последних дней заботился о музыканте, был Юрий Шатунов: своему учителю певец регулярно отправлял денежные переводы.

ПРОКЛЯТИЕ «ЛАСКОВОГО МАЯ»: ЧЕРЕДА ЗАГАДОЧНЫХ СМЕРТЕЙ

Между тем, кончина Сергея Кузнецова стала уже 16-й трагедией в череде смертей участников «Ласкового мая». Большинство музыкантов ушли молодыми не дожив до 50-ти, а кто и до 30 лет, что породило легенду о проклятии группы. Первым в 1993 году скончался 20-летний барабанщик Игорь Игошин: именно его гибель открыла череду несчастий. Игошин разбился при падении из окна, но что это было - суицид, убийство или несчастный случай, не разгадано до сих пор.

В 1996 году ушел из жизни 22-летний солист Юрий Барабаш: погиб в ДТП. Причем, в компании пьяных друзей, угодивших в аварии, он по воле какого-то злого рока стал единственным погибшим.

А одной из самых загадочных до сих пор считается смерть 38-летнего клавишника Алексея Бурды. Жарким июньским днем 2012 года его ждали на премии МУЗ-ТВ, однако, музыкант там так и не появился. Тело Бурды обнаружили на Перловском кладбище в Москве. Почему вместо престижной тусовки музыкант оказался на погосте, так и осталось загадкой. Причиной его смерти назвали пищевое отравление.

НОВАЯ ВОЙНА ЗА ХИТЫ

Звездный адвокат Андрей Алешкин уверен, что уход Сергея Кузнецова непременно положит начало новым разбирательствам за авторские права.

- Главный вопрос сейчас заключается в том, успел ли автор хитов передать права на песни семье Юрия Шатунова, - считает защитник. - Если регистрация прав состоялась, то у семьи не должно быть опасений: они защищены судебным решением. Но если права не были оформлены, скорее всего, предстоят новые судебные баталии со стороны продюсера Андрея Разина. Возможно, у Кузнецова также остались наследники, которые теперь могут претендовать на эти права.

На самом деле, смерть Сергея Кузнецова лично для меня выглядит странной. Он препятствовал получению прав на песни Андреем Разиным и внезапно скончался через непродолжительное время. Не исключаю, что есть смысл проверить смерть композитора на криминальную составляющую, - считает адвокат Алешкин.