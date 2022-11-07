Лукашенко взялся за топор

Александр Лукашенко принял участие в чемпионате по колке дров. Фото: YouTube

Нет, это не топор войны. По Минском прошел чемпионат по колке дров. Среди журналистов. Мероприятие традиционное, как и афоризмы от белорусского лидера. Без них не обошлось и на этот раз. Говорил Александр Григорьевич, само собой о внутренней ситуации и о самых горячих международных темах.

Коротко о чем говорил Лукашенко:

- Там (в Европе, - ред.) дрова купить не могут, а мы тут развлекаемся этими дровами. Можем подвести к границе, пусть поляки, латыши, украинцы знают, что мы добрые люди! Мы готовы вместе топить печку, готовить шашлыки.

- Поможем им бесплатно. Путин пообещал им зерно бесплатно, а мы им дров. Латыши там уже скамейки начали рубить на дрова. Поэтому если кто-то из латышей хочет заготовить дрова, там они очень дороги, то пожалуйста, к нам бригады, мы им выделим место и пусть рубят сушняк

- В Германии, во всей Европе нет сейчас руководителей. Они даже не могут потушить пожар в собственном доме. Европейцы же понимают, что сегодня в Украине…, еще Беларусь пытаются поджечь - вспыхнет завтра вся Европа.

- Американцы боятся только ядерного оружия, потому что туда может прилететь. Не будет ядерного оружия, значит будут воевать обычным. А где? У нас. Мы тут будем в этом котле.

- Украина уже полыхает. Богатейшая страна. Нет такой богатой, как была Украина. В советские времена вложили столько… а земли какие, природа какая! Во что превратили? Катастрофа. Европейцам надо очухаться и остановить войну. Но они не могут. Им не дают.