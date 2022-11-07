Звезды полетели в Дубай на заработки: Ревва, Воля, «Ленинград» и «Иванушки» споют и спляшут для богатых туристов

Александр Ревва и Павел Воля в ночь с 31 декабря на 1 января развлекают народ в Дубае.

В ноябре в ОАЭ проходит фестиваль, где обеспеченных русских развлекают их соотечественники – популярные артисты. А в это время начали продавать билеты на новогоднюю вечеринку на курорте – 31 декабря со звездами. Узнали, кто поет и пляшет в Дубае за большие деньги.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года в Дубае в модном клубе «Театр» пройдет праздничный ужин с шоу-программой, где выступят: ведущий мероприятия Павел Воля, группа «Иванушки International», Артур Пирожков (он же Александр Ревва), DR. Alban и другие артисты. Цена на билеты на гала-ужин начинается в среднем от 130 тысяч рублей. Звездам помимо гонорара оплачивают перелет, проживание в гостинице, питание.

В этом же заведении «Театр» в минувшие выходные выступали: Баста и Сергей Жуков («Руки Вверх») – билеты разобрали задолго до даты концерта. В программе вечера фестиваля были заявлены таинственные безымянные «специальные гости» - ими оказались Александр Ревва и Игорь Верник. Как и на каждом концерте в местных клубах, отелях и на концертных площадках – во время выступлений артистов зрителей угощают ужином, который входит в цену билета. На Басту и Жукова (плюс Ревва в нагрузку) самый дорогой билет стоил 1200 долларов (73 тысячи рублей).

Афиша выступлений Басты и Жукова на ноябрьские праздники в ОАЭ. Имена «специальных гостей» не названы, но ими стали Александр Ревва и Ингорь Верник.

Кто еще пел и споет в ноябре в Дубае? Филипп Киркоров (приехал на курорт на каникулы с детьми, но согласился выступить — заменил не прилетевшего Николая Баскова), Любовь Успенская, Сергей Шнуров и группа «Ленинград», Лолита, Гарик Сукачев, группа «А-Студио». Среди зрителей – обеспеченные русские: говорят, что женщин в несколько раз больше мужчин, особенно модельной внешности. Был также замечен на концертах известный сводник Петр Листерман.

На родине число предновогодних корпоративов упало почти в два раза, так что наши звезды нашли неплохую подработку. К примеру, гонорар группы «Иванушки International» и Лолиты – по 1,5 миллиона рублей; Басты и Сергея Жукова – 3 миллиона рублей. А вот гонорары Александра Реввы упали в 2 раза - до 2,5 миллионов рублей.