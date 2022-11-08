Пора ставить зимнюю резину: какие производители ушли из России, стоит ли покупать китайские шины и как сэкономить на покрышках

Выбор зимних шин - тема скользкая, тут главное не проколоться с ценой и качеством! Фото: Владимир СМИРНОВ/ТАСС

ШИННЫЕ ЗАКРОМА

Зарубежные шинные короли один за другим сворачивают производство в России. Об уходе с нашего рынка уже объявили мировые гранды Michelin, Dunlop, Bridgestone, Nokian Tyres. А тут еще с первыми холодами и цены на зимнюю резину начали расти.

Что, снова коллапс и дефицит? Без паники! - отвечают эксперты.

- Никакого дефицита нет, запаса шин хватит на 1,5-2 года, - заверил «КП» директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

И это еще не самая оптимистичная оценка.

- Я бы оценил запас в 2-3 года, - повышает ставки партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. - Дело в том, что многие российские заводы, принадлежавшие зарубежным брендам, продолжали работать.

Более того - заводы уходящих мировых производителей не собираются вешать замок на ворота, а достанутся российскому бизнесу. Уже практически готова, например, сделка по продаже завода Nokian Tyres в Ленинградской области. Покупатель - «Татнефть», в которую входит и компания «Нижнекамскшина» - производитель покрышек «Кама» и других.

При этом на бывших иностранных предприятиях сохранится топовое оборудование, технологии и обученные по международным стандартам кадры.

- До санкций значительную часть своей продукции они поставляли на экспорт, - продолжает Моржаретто. - Например, завод Nokian Tyres 60% своих шин гнал за границу - в основном, в Европу и частично в США. А теперь из-за санкций они не могут поставлять шины в другие страны, на заводе выросли складские остатки. Куда они пойдут - на внутренний российский рынок.

ВАМ РЕЗИНА ИЗ КИТАЯ

- Сегодня на российском рынке из мировых брендов достаточно широко представлены шины Nokian, - сказал «КП» директор по запчастям компании «АГ Авилон» Денис Сидоров. - Сложности могут возникнуть с некоторыми размерами топовых марок: Pirelli, Formula, Continental, Gislaved, Matador и особенно Michelin, Goodyear, Bridgestone и Yokohama - их ассортимент ограничен из-за ухода компаний с российского рынка. При этом доступны бренды Petlas и Lassa, заводы которых принадлежат Bridgestone и расположены в Турции. Без проблем можно приобрести и южнокорейские Kumho, Marshal, Roadstone, Nexen, Hankook, Laufenn, российские Кама, Viatti, Cordiant и Tunga, а также около 20 китайских наименований.

На китайцах остановимся подробнее.

- В этом сезоне вырос спрос на шины от производителей из Китая - у покрышек хорошее качество и доступная цена, - говорит Роман Тимашов. - Они занимают примерно четверть российского рынка массового сегмента.

По цене китайские шины дешевле топовых импортных марок на 20-50%, а российских - на 10-15%. А вот экспертная оценка китайского качества:

- В целом, хорошая резина: не уступает топовым маркам по проходимости, шумности и сцеплению с дорогой, достаточно мягкая - хорошо «глотает» неровности. И при этом значительно дешевле конкурентов, - перечисляет технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. - Единственное «но» - у них ресурс ниже, чем у популярных европейских и японских шин, процентов на 20-25 (то есть прослужат они меньше, - Ред.).

К слову, за последние годы Китай стал основным мировым производителем автомобильной резины.

- Почти половина всех автошин в мире носит клеймо Made in China, - рассказала «КП» гендиректор компании Sinoruss (продвижение и сопровождение китайского бизнеса в России) Сурана Раднаева. - На экспорт идет 60% произведенного, а за прошедшие восемь месяцев экспорт вырос на 31,9%. Значительная часть прироста приходится на Россию. Например, на «Яндекс Маркете» с начала года продано в 13 раз больше китайской резины, чем с января по октябрь прошлого года.

Если говорить о конкретных брендах, то эксперт предлагает обратить внимание на продукцию предприятий Aeolus и Double Coin.

Справка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НА НАШЕЙ «КАМЕ» ЕДЕМ САМИ

Автоэксперты предлагают не относиться свысока и к российским маркам.

- Наши шины заметно поднялись по качеству, - говорит руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский. - Например, Viatti, Cordiant.

Много критики было в адрес шин «Кама», но сейчас эксперты и пользователи причисляют их к достойным бюджетникам. Хвалят высокую проходимость, но отмечают шумность. Ну, это не беда - включил музыку погромче, и порядок.

И даже санкции не смогли проколоть российские покрышки.

- Особых проблем с поставками компонентов для производства шин в России не будет, поскольку многие из них поступают из стран, которые не присоединились к санкциям. Например, натуральный каучук привозят из Бразилии, - говорит Игорь Моржаретто.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ

По данным портала drom.ru, в среднем стоимость резины по сравнению с осенью прошлого года увеличилась на 30%. Сильнее всего подорожали новые шины — на 42%, а бэушные подросли на 23%. Однако надо учитывать, что сильное подорожание было весной, и после этого цены подросли не сильно.

Впрочем, ценовые скачки крайне неравномерны. Китайские по сравнению с весной поднялись на 10%, наши остались практически без изменений, а премиальный сегмент подорожал примерно в 1,5 раза.

В «премиуме» рост цен понятен: некоторые размеры оказались в дефиците, особенно, большого радиуса - для внедорожников. Но почему подорожали шины массового спроса, эксперты объяснить не могут. Видимо, за компанию. Цены в мире сейчас растут буквально на все, и продавцы шин решили не оставаться в стороне.