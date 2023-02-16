Уволенный со скандалом Дмитрий Назаров зарабатывал в России бешеные деньги: недвижимость за 50 миллионов и пенсия 60 тысяч рублей

Дмитрий Назаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

65-летний актер Дмитрий Назаров долгие годы зарабатывал в России приличные деньги. Последние месяцы он стал записывать в соцсетях похабные антипатриотичные песенки и стишки собственного сочинения, распространять клевету в интервью. Назаров поет на пару с женой 55-летней Ольгой Васильевой-Назаровой: демонстрируют русофобскую позицию, критикуют СВО, распространяют недостоверную информацию о стране и людях. За это парочку уволили из государственного театра: в труппе МХТ им. А.П. Чехова Назаров состоял почти 20 лет. Антрепризные спектакли актера с женой, сольные выступления (он и поет, и читает) отменены по всей стране – по инициативе зрителей и организаторов, люди возмущены антипатриотичной позицией Назарова и его супруги.

Подсчитали доходы Назарова и узнали: каким имуществом он владеет.

Артист не бедствует: получает пенсию почти 60 тысяч рублей ежемесячно – это с учетом столичной надбавки 30 тысяч за звание народный артист. Наверняка, остались сбережения – Назаров был звездой популярного сериала «Кухня» (2012 – 2020 года), после которого получил еще и рекламные контракты. Снимался актер и в других кинопроектах. Съемочный день актера – 200 тысяч рублей. За спектакль Назаров получал не только зарплату, но и по 150 – 160 тысяч рублей за выход. За антрепризные постановки и концерты гонорар доходил до 200 тысяч рублей за мероприятие. Доход актера за месяц мог доходить до 2 миллионов рублей – без учета рекламных доходов. Теперь Назаров с женой едет на гастроли в Израиль – с 19 по 27 марта даст концерты в небольших залах. Если билеты разберут, то за один концерт пара заработает около 700 тысяч рублей на двоих.

Семья привыкла жить хорошо. Большую часть времени Назаровы проводили в загородном доме в ближайшем Подмосковье. Актер 15 лет назад построил трехэтажный дом, обустроил участок, есть там и вольер для собак – Назаров их любит. Стоимость дома и участка можно оценить в 15 миллионов рублей. Также у артиста есть «трешка» в престижном районе Москвы – почти 20 миллионов рублей. По слухам у Назарова есть квартира на Лазурном берегу Франции – ее площадь неизвестна, потому оценить сложно – но не мене 180 тысяч евро. Итого: недвижимость артиста можно оценить в сумму 50 миллионов рублей.

Трехэтажный дом Назарова в ближнем Подмосковье. Фото — кадр программы «На даче!» Первый канал.

Беседка на участке, на заднем фоне — вольер для собак. Фото — кадр программы «На даче!» Первый канал.

Мангал, обогреватель и открытая кухня на участке артиста. Фото — кадр программы «На даче!» Первый канал.

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