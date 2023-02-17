В Кемерове построили первый в России деревянный «Квартал юстиции»

В Кемерове открылся первый в России деревянный «Квартал юстиции». Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В Кемерове открылся первый в России деревянный «Квартал юстиции». В нем жители Кузбасса могут получить бесплатные юридические консультации и другие необходимые правовые услуги. Пилотный проект Минюста РФ пока реализован только в двух регионах нашей страны. Еще один «Квартал юстиции» построили в Казани, воплотив его в камне. В Кузбассе же решили подчеркнуть самобытность традиционного зодчества Сибири и гармонично вписали комплекс деревянных двухэтажных зданий в исторический центр города. Глава региона Сергей Цивилев провел для журналистов экскурсию по юридической деревне и рассказал об уникальном проекте.

«Ранее фактически заброшенная территория сегодня становится удобным, комфортным и современным пространством для жизни. Мы предусмотрели здесь важные административные объекты, куда людям удобно обращаться за помощью по различным вопросам, а также безопасные зоны для пешеходных и велопрогулок, которые свяжут центр города с другими районами. Кроме того, это пространство наполняется историческими и культурными смыслами», - отметил Сергей Цивилев.

Архитекторы решили подчеркнуть самобытность традиционного зодчества Сибири. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

На территории квартала расположились восемь зданий: центр по оказанию бесплатной юридической помощи населению, главный офис министерства управления юстиции по Кемеровской области, куда могут обращаться как юридические лица, так и отдельные граждане, музей юриспруденции, лаборатория судебных экспертиз, два здания адвокатуры, гараж, а также административный центр управления кварталом. По словам Сергея Цивилева, юридическая деревня станет центром для обучения и профессионального общения.

«Планируем, что здесь будут обучаться студенты, проходить различные региональные и федеральные семинары по обмену опытом. Будем тут планировать, как дальше улучшать наш регион, чтобы планомерно повышать его надежность и стабильность», - рассказал глава региона.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Старт пилотному проекту по оказанию бесплатной юридической помощи для населения был дан в 2021 году. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о его запуске в десяти регионах России - в Татарстане, Краснодарском крае, Кузбассе, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. На первом этапе консультировали граждан дистанционно.

Губернатор Сергей Цивилев провел для журналистов экскурсию по юридической деревне и рассказал об уникальном проекте. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Необходимость в таких центрах назрела давно. В России нет единой системы, предлагающей гражданам бесплатные, качественные и, главное, безопасные услуги по правовым вопросам. Пытаясь разобраться в хитросплетениях законов и нормативов, люди вынуждены изучать в Интернете множество информационных ресурсов. Этим активно пользуются мошенники, проворачивающие свои аферы под видом бесплатной юридической помощи. Эксперимент Минюста РФ должен изменить эту ситуацию. Новые «Кварталы юстиции» помогут людям получить всю необходимую правовую информацию, не тратясь на услуги юрисконсультов. Пока таких центров в России только два, но со временем их станет больше.

В Кузбассе представители Минюста создавали юридическую деревню в плотном сотрудничестве с региональными властями.

«С министром юстиции, по его предложению, приняли решение построить квартал юстиции в городе Кемерово, в столице Кузбасса, как образец для всех других субъектов Российской Федерации. Это пилотный проект, с которого должны начаться такие кварталы юстиции во всех столичных городах», – рассказал Сергей Цивилев.

На территории квартала расположен центр по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В ПАМЯТЬ О СПЕРАНСКОМ

Разрабатывая проект юридической деревни в Кемерове, его создатели учли многие исторические аспекты. Например, сквер в новом «Квартале юстиции» будет носить имя государственного и общественного деятеля начала XIX века, основателя российской юридической науки Михаила Сперанского. В 1819-1821 годах Михаил Михайлович занимал пост генерал-губернатора Сибири.

«Наполеон предлагал царю за Михаила Михайловича Сперанского огромные территории, настолько ценил его как важного политического деятеля. Он был вторым лицом российского государства. Как генерал-губернатор Сибири, Сперанский сделал очень многое для развития нашего края, поэтому мы решили увековечить имя этого политического деятеля и установить ему памятник в центре сквера», - подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса рассказал еще об одной интересной инициативе. В ближайшее время на родину Сперанского во Владимирскую область отправится делегация студентов и блогеров. Молодые люди побывают в музее Сперанского, узнают новые факты из биографии государственного деятеля и посетят знаковые места его малой родины. Собранный ими материал будет использован для экспозиции дома-музея юриспруденции, созданного в «Квартале юстиции».