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«Более 990 тыс. кредитов выдано по программе «Льготная ипотека» нацпроекта «Жилье и городская среда». Данная программа за несколько лет зарекомендовала себя у населения, став одной из самых популярных льготных ипотечных программ в стране, улучшая жилищные условия россиян и оказывая существенную поддержку строительной отрасли. Продление «Льготной ипотеки» продолжит положительный строительный тренд в стране», - прокомментировал текущую ситуацию на ипотечном рынке в новостройках заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, что еще в прошлом году на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме Президент В.В. Путин предложил снизить ставку по программе «Льготная ипотека» на новостройки до 7%, что вызвало дополнительный интерес у населения. В таком формате программа была реализована до конца 2022 года. В конце 2022 года Президент В.В. Путин продлил вновь программу «Льготная ипотека» до июля 2024 года, изменилась лишь процентная ставка - до 8 %. Минимальный размер первоначального взноса остался прежним – от 15%. Банкам также продолжают компенсировать недополученные процентные доходы в размере разницы между ключевой ставкой и ставкой по кредиту для заемщика в течение всего срока жизни кредита.

Памятка: напомним, программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках была запущена по поручению Президента Российской Федерации в целях поддержки строительной отрасли и повышения доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Программа все эти годы была очень востребована и популярна у населения, хоть и претерпевала незначительные изменения в связи с макроэкономическими ситуациями.

Напомним, что изначально ставка составляла 6,5%, с 02.07.2021 – 7%, с 07.04.2022 по 30.04.2022 – 12%, с 01.05.2022 по 21.06.2022 – 9%, с 22.06.2022 по 31.12.2022 – 7%.

Текущие условия, вступившие в силу с 6 января 2023 года:

• Срок действия программы – до 01.04.2023 включительно.

• Ставка для заемщика – 8%, при отсутствии страхования жизни и имущества может быть увеличена не более, чем на 1 п.п.

• Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн руб. – для остальных регионов.

• Первоначальный взнос от 15 %.

По состоянию на 3 февраля 2023 года, по данным Дом РФ, банками получено 3 185,2 тыс. заявок, из них рассмотрено 2 908,8 тыс., одобрено 2 105,0 тыс. заявок (процент одобрения – 72%). Всего с момента запуска программы выдано 990,6 тыс. кредитов. (97% – топ-15 банков), в т. ч. в 2022 г. – 285,1 тыс. кредитов, в 2023 г. – 17,8 тыс. кредитов

В Москве банками получено 537,0 тыс. заявок, из них рассмотрено 472,2 тыс., одобрено 361,8 тыс. заявок (процент одобрения – 77%). Заключено 113,8 тыс. кредитных договоров. Всего выдано 118,0 тыс. кредитов), в т. ч. в 2023 г. – 1,8 тыс., в 2022 г. – 37,4 тыс. кредитов. Доля выдач по Москве составляет 23,6% от общего объема выдачи в рамках программы.

Важно, что программа льготного кредитования теперь также распространена и на постройку собственного дома: В прошлом году Правительство РФ запустило льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами – без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Новая программа позволит еще большему количеству россиян улучшить жилищные условия.

Такой возможностью воспользовался Жудин Артем Викторович из Воронежской области, который, когда узнал о расширении программы на ИЖС, решился на строительство собственного дома, о котором давно мечтали с женой.

«Наши дети уже взрослые и нам захотелось с женой свой собственный дом и жить загородом. Земли у нас в собственности не было, поэтому нам и понравилась программа «Льготная ипотека», так как в программе предусматривается возможность покупки земли на ипотечные средства. Мы нашли аккредитованного застройщика, купили место в поселке рядом с городом, куда легко можно провести свет и газ, быстро оформили все необходимые документы и на удивление получили в очень короткие сроки одобрение по кредиту. Место нашего будущего дома нас очень радует, оно окружено двумя удобными подъездами к городу, т.к. мы с женой больше не привязаны к школам и садам, наши дети уже взрослые, для нас удобная транспортная инфраструктура была единственным важным критерием при выборе земельного участка», - поделился своей историей Артем Викторович Жудин.

Всего за время реализации программы "Льготная ипотека" в Воронежской области выдано более 23,5 тыс. кредитов, в том числе и на ИЖС. На данное направление в ипотечном кредитовании в регионе растет спрос.

Программа льготного ипотечного кредитования реализуется и пользуется популярностью по всей стране, позволяя улучшить жилищные условия россиян.

Рогозинникова Марина Анатольевна из Екатеринбурга Свердловской области призналась, что оформила льготный кредит на покупку квартиры в новостройке – спонтанно.

«Это моя уже третья ипотека в жизни. Мне очень понравился новый дом, его входная группа и близкое расположение от школы и метро, я не удержалась и оформила ипотеку, очень захотелось жить там с детьми. Мне понравились условия программы, они сейчас самые выгодные на новостройки. Я уверена, что выплачу ипотеку раньше», - поделилась своей историей клиентка льготной ипотеки Рогозинникова Марина Анатольевна.

За время реализации программы «Льготная ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области выдано более 41,7 тыс. кредитов.

С каждым годом, все больше семей в стране улучшают свои жилищные условия, важно, что расширяется и спектр возможностей – на что можно потратить этот льготный ипотечный кредит: квартира в новостройке, готовое жилье у застройщика, постройка индивидуального жилого дома, дом с земельным участком, земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, а также вторичное жилье в отдельных регионах страны.