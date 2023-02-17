Звезды на страже Родины: почему российские актеры и музыканты массово едут защищать Донбасс

Еще прошлой весной Георгий Тесля-Герасимов ездил в зону СВО как военный корреспондент, а осенью записался добровольцем Фото: Личный архив

СКРИПАЧ ПОДНИМАЕТ ДУХ БОЙЦАМ

Экс-музыкант рок-группы «Аквариум» 60-летний скрипач Андрей Решетин минувшей осенью записался в добровольцы в зону Специальной военной операции. Андрей - скрипач-виртуоз, поклонник барочной музыки. В конце 90-х он стал одним из основателей фестиваля старинной музыки «Early Music».

В молодости Андрей Решетин служил в стройбате. Сейчас он выступает на Донбассе в составе фронтовой бригады артистов, поднимает дух бойцам в окопах и дает концерты рядом с передовой. Музыкант говорит, что его бригада воюет за сердца и умы не только солдат и местного населения, но и за сердца и умы людей по ту сторону линии фронта.

Андрей Решетин Фото: скриншот видео

Любопытно как СВО разделило вчерашних друзей на два противоположных лагеря. Решетин - практически на передовой, его коллега по «Аквариуму» Борис Гребенщиков живет в Лондоне и называет участников спецоперации «фашистами» и «психически больными», а часть заработанных на концертах денег переводит на поддержку ВСУ.

«ПИНОЧЕТ» ПРОТИВ «ЛЮТОГО»

Стал ополченцем осетинский актер Сослан Фидаров. Когда-то он снялся в фильме Федора Бондарчука «9 рота» в роли рядового Бекбулатова по прозвищу «Пиночет». Его боевого товарища - младшего сержанта Лютаева по кличке «Лютый» - в кино сыграл Артур Смольянинов, известный своей русофобской позицией.

42-летний Сослан Фидаров хотел бы посмотреть в глаза Смольянинову, который уехал в Латвию и оттуда делает громкие заявления. «Только позорит себя и весь актерский цех русофобскими заявлениями. Я имногие мои коллеги по цеху с Родиной до конца», - говорит Сослан Фидаров про Смольянинова.

Сослан Фидаров

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

В конце января стало известно: 57-летний артист Михаил Мамаев уехал в зону Специальной военной операции. Михаил об этом сообщил сам и разместил на своей странице в соцсетях фото на фоне военной техники.

Мамаев сыграл в картине режиссера Светланы Дружининой «Виват, гардемарины!» Никиту Оленева. В этой роли он заменил Владимира Шевелькова, который играл в первой части трилогии, но потом поссорился с Дружининой.

То, что Мамаев оказался в зоне СВО нет ничего удивительного Фото: Соцсети

То, что Мамаев оказался в зоне СВО нет ничего удивительного. Он родился в семье военного. Его отец уволился из армии в звании генерал-майора. В детстве Михаил несколько лет провёл в интернате для детей военнослужащих под Красногорском. Жил с родителями в военных городках и гарнизонах.

ПОЗЫВНОЙ «АРТИСТ»

Актер сериалов «Смерш» 32-летний Эдуард Захарук отправился добровольцем на СВО и уже дослужился до командира боевой машины. Он артиллерист с позывным Артист. Говорит, помогает прошлый опыт срочной службы. Он успел поработать в милиции, в уголовном розыске. Как и у Михаила Мамаева, у Эдуарда отец военный.

Актер сериалов «Смерш» Эдуард Захарук Фото: кадр из фильма.

Эдуард служил в Ростовском академическом театре драмы. Когда началась спецоперация артист не смог остаться в стороне и отправился на защиту Донбасса.

МОТОСТРЕЛОК ИЗ «СОВРЕМЕННИКА»

44-летний артист театра «Современник» Евгений Павлов был мобилизован в сентябре прошлого года в период частичной мобилизации. В отличие от некоторых своих коллег он не сбежал, не стал прятаться, а пришел с повесткой в военкомат. У него нужная военно-учетная специальность - мотострелок. Евгений отслужил год в мотосрелковой роте после окончания Ярославского театрального института. После этого он приехал в Москву и стал работать в театре «Современник». Евгений занят во многих спектаклях.

Сейчас он служит в первой фронтовой творческой бригаде Минобороны РФ, которая выступает перед солдатами практически на передовой. В той самой бригаде, где и скрипач Андрей Решетин. А еще с ними вместе художник Юрий Севачев. Все участники творческой бригады после мобилизации прошли боевую подготовку на базе 1-го отдельного стрелкового Семеновского полка. Говорят, что после такой подготовки появилась уверенность от владения оружием и воинскими навыками.

44-летний артист театра «Современник» Евгений Павлов был мобилизован в сентябре прошлого года в период частичной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ДОБРОВОЛЕЦ ТЕСЛЯ

45-летний Георгий Тесля-Герасимов снимался в небольших ролях в сериалах «Ростов-папа», «Автономка», «Проклятый рай», «Морской патруль», «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Садовник» и другие. Зрители особенно запомнили его по роли майора Константина Лисицына в сериале «След». Еще прошлой весной Георгий ездил в зону СВО как военный корреспондент, снимал документальные фильмы, осенью записался добровольцем в одно из подразделений ДНР.

УЧЕНИК КОНСТАНТИНА РАЙКИНА

27-летний Павел Устинов - выпускник «Высшей школы сценических искусств» Константина Райкина, артист МХАТ имени Горького (играл в спектаклях «Лавр» и «Вишневый сад»), теперь артист Нового театра тоже находится в зоне СВО. Осенью ему пришла повестка в рамках частичной мобилизации. Он предполагал, что его призовут. После школы Павел проходил срочную службу в 21-й бригаде оперативного назначения, год служил в Росгвардии, стоял в оцеплении на акциях. В 2019 году Устинов стал известен из-за задержания во время протестов в Москве, однако сам он отрицал участие в каких-либо акциях. В его поддержку выступили тогда многие деятели культуры.

Павел Устинов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в опасности, если бездействовать. Тем более я бы не простил себя, если бы остался в стороне, когда моего брата призвали», - написал Павел в соцсетях. Многие его коллеги поддержали Павла: «Мы ждем твоего возвращения. Гордимся тобой. И верим в нашу победу!».

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