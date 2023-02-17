«Газпром нефть» внедряет гибридные электромобили для грузовых перевозок

Фото: Газпром нефть

«Газпром нефть» применяет гибридные электромобили для складских грузовых перевозок. Экологичный транспорт уже успешно прошел тестовые испытания.

Такой электромобиль можно заряжать от водородных топливных элементов и от стандартной сети. Емкости его батареи хватает на целую неделю работы, а на ее полную зарядку уходит всего 10 минут. Электрический транспорт позволяет значительно снизить затраты на логистику и свести к минимуму выбросы углекислого газа в атмосферу.

Фото: Газпром нефть

Благодаря внедренным беспилотным технологиям погрузку и разгрузку можно проводить без водителя. Электромобили контролирует оператор, который способен следить за десятью машинами одновременно. Таким образом операционные затраты на обслуживание техники можно снизить на 37%.

Испытания электромобиля проходили на территории складского комплекса «Газпромнефть-Снабжения» в Московской области при участии партнеров проекта – российских компаний NVI Solutions и Evocargo.

Фото: Газпром нефть

«Газпромнефть-Снабжение» с 2021 года внедряет экологичный транспорт в логистике. Сейчас в гараже компании - три беспилотных электромобиля EVO.1 на стандартных батареях, беспилотный электромобиль «ГАЗель Next» и 48 грузовых автомобилей, работающих на сжиженном природном газе.

«К концу 2023 года мы планируем увеличить число транспортных средств на альтернативном топливе более чем в два раза», - сообщил исполнительный директор по логистике «Газпромнефть-Снабжения» Евгений Брагар.