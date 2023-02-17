Не прошло и года — покупатели «перестроились» на китайские автомобили

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Судя по данным сервиса Яндекс.Wordstat, который анализирует запросы пользователей Яндекса, за последний месяц покупкой китайского автомобиля интересовались 8027 раз (для сравнения, европейскими авто — всего 386 раз). Китайцы дают гарантию, на их технику есть запчасти и понятнее ситуация с обслуживанием, объясняют специалисты.

Так как в нынешних реалиях лучше поступить человеку со средним достатком, которому необходимо менять машину? Что выбрать: Ладу, «китайца» или все-таки искать что-то относительно свежее из «недружественных» брендов на вторичке?

Максим Кадаков, главный редактор популярного автомобильного журнала «За рулем»:

— Покупатели Лады и китайских авто все-таки находятся в разных группах, если мы говорим про новые машины. Там, где заканчиваются цены на Лады, только начинаются цены на китайские автомобили. Ничего дешевле 2 млн рублей сейчас среди «китайцев» реально нет. Если же рассуждать о том — новая Лада или за те же деньги бэушный «китаец», то надо смотреть, какой «китаец». Машины у них очень разные. Они по-разному изнашиваются и ржавеют, у них разные двигатели и трансмиссии и т. д. По каким-то моделям, да, есть смысл присмотреть бэушку. В любом случае, китайские автомобили, если мы говорим про модели последних 2–5 лет выпуска, уже полноправно можно считать конкурентами «корейцев» и «японцев». Можно долго спорить про бренд, про какие-то нюансы, но по факту, по техническим решениям китайские производители достигли их уровня.

А в нюансах разбираются не более 10% покупателей. Для тех, кто «сел в машину и поехал» — это примерно то же самое.

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