Дмитрий Нагиев выступил с громким заявлением

Дмитрий Нагиев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Нагиев отказался вести премию Муз-ТВ. Актер поблагодарил организаторов и пообещал, что однажды выйдет на сцену, чтобы наградить лауреатов.

"Я благодарю за предложение провести в этом году церемонию награждения. Видимо, в этот раз - нет. Придет время, и мы наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед, шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", - объявил Дмитрий Нагиев.

Отметим, ранее актер покинул шоу "Голос". Шоумен сообщал, что взял творческий отпуск.

Недавно он заявил: "Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ".

В настоящее время Дмитрий живет в своем загородном доме в Подмосковье и продолжает работать. Артист выходит на сцену со своим спектаклем "Кыся", ездит на гастроли. Известно, что он вовсю снимается в новом проекте.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)