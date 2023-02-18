Китаец два года скрывал от жены крупный выигрыш в лотерею

Это не первый подобный случай в Китае. Фото: Guangxi Welfare Lottery Center

Пока девушки продолжают обсуждать подарки, полученные (или неполученные) ко Дню святого Валентина, в Китае разыгралась настоящая любовная драма, если не сказать трагикомедия.

Два года назад китаец, известный как Чжоу, выиграл в лотерею 10 млн юаней. После уплаты налогов счастливчик получил на руки 8,43 миллиона (порядка 90 млн рублей). Но вместо того, чтобы рассказать об этом своей жене Линь, везунчик Чжоу просто продолжил жить, будто ничего не произошло. Однако тайно перевел 2 миллиона юаней своей старшей сестре, а также дал 700 тысяч бывшей супруге на покупку квартиры.

Но спустя два года удача изменила Чжоу — тайное стало явным! Линь предсказуемо подала на развод. Она попросила суд разделить поровну совместное имущество, а также потребовала компенсацию — две трети из 2,7 миллиона юаней, которые Чжоу потратил на стороне. Суд признал, что выигрыш является частью совместно нажитого имущества, поэтому щедрость Чжоу по отношению к сестре и бывшей жене считаются растратой, которую он обязан возместить законной супруге. Как сообщается, решение суда оспаривать ни одна из сторон не стала.

Это не первый подобный случай в Китае. В ноябре прошлого года другой житель Поднебесной выиграл в лотерею аж 220 млн юаней. На вручение такого солидного чека мужчина, к удивлению собравшихся, явился в ростовом костюме мультяшного героя, закрывавшим лицо. Как оказалось, он тоже хотел скрыть солидный куш от домочадцев.

Однако местным репортерам человек, который представился как Ли, пояснил, что им движут благие намерения, а отнюдь не жадность. «Я не хочу, чтобы моя семья знала о выигрыше. Я обеспокоен тем, что они почувствуют превосходство над другими людьми и не станут в будущем усердно работать или учиться».