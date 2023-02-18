Школьный туризм с господдержкой: В Ленинградской области участниками программы бесплатных путешествий станут 3800 детей

В 2023 году 3800 ленинградских школьников смогут отправиться в бесплатные путешествия по родному региону Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области 3800 школьников в течение 2023 года смогут отправиться в бесплатные путешествия по родному региону. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» ученики 5-9 классов станут обладателями социальных сертификатов, позволяющих совершить короткие познавательные поездки по интересным маршрутам. В рамках федерального проекта «Повышение доступности туристских продуктов» Ленинградская область получит на бесплатные детские путешествия 19 миллионов рублей. Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется в России по инициативе президента России Владимира Путина.

Программа бесплатного детского туризма стартовала в июне 2022 года. Идею проекта, позволяющего школьникам путешествовать по туристическим местам, предложил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Главная цель программы - познакомить ребят с историей, традициями, культурными особенностями родного края и ближайших регионов. Для начала проект запустили как пилотный в 18 регионах России: Адыгее, Башкортостане, Чувашии, Красноярском, Ставропольском и Пермском краях, Белгородской, Вологодской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Самарской, Сахалинской, Челябинской, Ярославской областям и в Ханты-Мансийском АО - Югра. На организацию программы из федерального бюджета выделили 500 миллионов рублей.

Программа сразу стала очень популярной и доказала свою востребованность. В 2023 году ее финансирование решили увеличить вдвое – до 1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом 17 февраля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В Ленинградской области немало мест, интересных для юных любителей истории. Например, древний Выборг Фото: Олег ЗОЛОТО

«Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Причем ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить. Сегодня направим на реализацию этой меры 1 миллиард рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, которые специально разработали для детей такие поездки», - отметил Михаил Мишустин.

Предполагается, что в 2023 году в рамках программы совершить бесплатные познавательные путешествия смогут не менее 200 тысяч российских школьников.

Кроме федеральной программы детского туризма в Ленинградской области уже несколько лет реализовывается региональный проект «Мой родной край - Ленинградская область». Благодаря ему школьники не в классах, а в музеях и на памятных местах знакомятся с военной историей России, памятниками Древней Руси и историческим наследием области. Автобусные экскурсионные маршруты и речные круизы финансируются из регионального бюджета. С 2017 года в проекте приняло участие около 20 тысяч школьников.