В Сергиевом Посаде открыли Центральный офицерский клуб

Специалисты военно-строительного комплекса возвели клуб за рекордно короткие сроки. Фото: МО РФ

Сегодня, для военнослужащих 12 Главного управления Министерства обороны и жителей города Сергиев Посад широко распахнул свои двери новый спортивный комплекс Министерства обороны. В торжественной церемонии открытия принял участие начальник управления физической подготовки Министерства обороны России полковник Андрей Зыков и начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.

Центральный офицерский клуб площадью более 8300 м2 военные строители возвели в рекордные сроки в западной части Сергиева Посада в микрорайоне «Ферма». Это трехэтажное здание с техническим этажом, выполненное в простом и лаконичном стиле.

В клубе могут заниматься также и жители Сергиева Посада. Фото: МО РФ

«На первом этаже размещены гардеробы, бассейн, спортзал, кафе, санитарно-бытовые и административные помещения, на втором — кружковые кабинеты, в числе которых авиа и судомоделирование, робототехника, художественное творчество, фото и телестудии. Третий этаж займут залы для единоборств и занятий гимнастикой», - рассказали в Минобороны России.

В ведомстве ответили, что в клубе могут заниматься также и жители Сергиева Посада. Есть секции хореографии, музыки, различных видов спорта, судомоделирование, курсы компьютерной грамотности.

На территории офицерского клуба благоустроена прилегающая территория, скейт парк, площадки для спортивных игр, для отдыха взрослого населения, три детские площадки с малыми архитектурными формами. Для удобства посетителей клуба рядом оборудована парковка на 150 машиномест.

На втором этаже находятся кружковые кабинеты. Фото: МО РФ

Как отмечают специалисты военно-строительного комплекса, главным стимулом были ожидания жителей Сергиева Посада, - «люди пристально следили за ходом строительства клуба». И строители не подвели.

СПРАВКА «КП»

В 2021 году руководством Министерства обороны Российской Федерации принято решение о строительстве объекта спортивной и культурно-досуговой направленности в рамках развития социальной инфраструктуры Сергиево-Посадского гарнизона.

Специалисты военно-строительного комплекса возвели клуб за рекордно короткие сроки. Ежедневно без выходных на площадке трудились 270 человек и 12 единиц техники, что позволило достичь желаемой цели.

Строительство было завершено досрочно, фактически в сентябре 2022 года здание было укомплектовано имуществом и введено в эксплуатацию.

По окончанию строительства было принято решение передать этот объект в ведение Центрального спортивного клуба Армии для совместного использование с 12 Главным управлением Министерства обороны.