Для Владимира Зеленского людей Донбасса просто не существует Фото: REUTERS

В Мюнхене проходит Международная конференция по безопасности. Россия туда не приглашена, но она в этом сборище принимать участие и не собиралась, отказалась сама. Что не мешает ей, с одной стороны, не участвовать, а с другой – незримо присутствовать чуть ли не в каждой дискуссии. Но кроме обсуждения, что важнее для планеты - климатические изменения и угроза, которую они несут, или Путин - у собравшихся там есть еще и иные темы для дискуссий. На этом фоне в Мюнхене чуть не забыли про Зеленского. Попробовали бы только! Зеленский сам не забыл и другим не дал.

В своем выступлении перед собравшимися в режиме онлайн он в нескольких словах обрисовал всю незавидность их положения и обозначил единственную возможность для Европы.

- Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю и людей, - с ходу обрушил он на головы опешивших зрителей свое видение мира и обозначил стоящие перед Украиной задачи в плане "освобождения от России". - Мы должны освободить Украину и Европу. Потому что, когда российское оружие нацелено на нас, оно уже нацелено на наших соседей. Может ли Европа быть вопросом компромисса? Нет.

А что же для этого надо? Странный вопрос – конечно же, помочь Украине всем, чем можно. И даже чем нельзя. Тема: "Дайте! Дайте! Дайте! И побыстрее, и побольше", - звучала рефреном в выступлении Зеленского.

- Мы должны освободить от российской агрессии каждую европейскую институцию, и каждую сферу мировой экономики. Потому что только тогда будет шанс на нашу свободу и расширение наших границ на восток, – проговорился Зеленский про планы Евросоюза и НАТО, но снова перешел к главному. - Нам необходимо поспешить. Нам нужна скорость наших договорённостей, наших поставок, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал. Нет альтернативы скорости, потому что от неё зависит жизнь.

А чтобы весь его запал не прошел даром, он начал в который раз пугать собравшихся не только Россией, но и российско-иранским союзом.

- Пока мы ведём переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине необходима боевая авиация, Россия уже убедила иранский режим, и результатом являются не только иранские дроны в украинском небе, но и что-то, чем Кремль заплатил. Вы уверены, что это только деньги? Или мир столкнётся с обогащённым иранским режимом? До какой степени? Девяносто, девяносто два, или сто процентов? – стращал собравшихся Зеленский от души, явно пугая их иранской ядерной программой.

А еще сообщил, на какую участь он обрек Донбасс в случае успеха ВСУ, но про это он рассказал между прочим, как о совершенно обыденной вещи.

- После этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас про людей и инфраструктуру, - пообещал Зеленский участникам Мюнхенской конференции по безопасности. - Мы понимаем, что они (россияне – прим. авт.) делают, и если будем успевать с партнёрами быть более мощными, то деоккупируем раньше. Если будут замедлены процессы поставок западного вооружения, есть риски просто разрушения всего Донбасса, но потом мы всё равно всё деоккупируем.

Ничего не скажешь, предельно откровенное признание в том, что люди Донбасса, да и всей остальной Украины, для него просто не существует. Ему для своих хозяев надо лишь территорию "деоккупировать". С него за территорию спрашивают.

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