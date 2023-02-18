Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Лучше Третья Мировая война, чем победа Путина на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Мюнхенская международная конференция по безопасности – это мероприятие следовало бы придумать заново, если бы его не существовало. Все эти представители высшей власти в своих странах, собираясь на эти междусобойчики, начинает расслабляться и выбалтывает то, что в здравом рассуждении предпочли бы скрыть.

Вот, например, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично, и не где-нибудь в коридоре в промежутке между столовой и туалетом, а с трибуны в микрофон заявил такое, что вгонит (если уже не вогнало) большую часть стран мира в шок и трепет.

- Некоторые беспокоятся, что наша поддержка Украины может привести к риску эскалации. Позвольте мне сказать четко: здесь нет вариантов без риска, но самый большой риск - это если Путин победит. Это сделает мир более опасным, а нас - более уязвимыми. Поэтому поддержка Украины в наших общих интересах безопасности, - рассказал про соотношение рисков глава НАТО.

То есть понимаете, о чем вещает этот предпенсионер (Йенсу через месяц должно будет исполниться 64 года)? Он говорит, что скорее готов спалить мир в огне Третьей Мировой войны, лишь бы только Путин не смог победить на Украине. Потому что уничтожение той же Польши, уход под воду Британии, воронка с оплавленной поверхностью на месте Германии (а в случае полномасштабной Третьей Мировой так и будет) для НАТО меньшее зло, чем победа России. Наверное, по той причине, что в случае победы России вновь станет актуальным вопрос о новом Договоре по гарантиям ненападения и безопасности между нашей страной и НАТО, и в этом случае снова обретут актуальность условия, выдвинутые Москвой 15 декабря 2021-го, среди которых фиксирование НАТО в границах по состоянию на 1997-й (если не на 1991-й), размещение ядерных вооружений только и исключительно на своих национальных территориях и так далее.

- В Мюнхене очень сильное чувство единства идей и взглядов Запада, растущее и открытое ощущение того, что война становится экзистенциальной не только для Украины и России, но и для Европы, - подтвердил помощник Генсекретаря НАТО Столтенберга Камиль Гранд.

В этом фрагменте речи формального главы альянса, кстати, и ответ Столтенберга на вопрос, как реально обстоят дела у Зеленского. Отстаньте с вашими заклинаниями, что Путин уже проиграл, что грядущее наступление ВСУ расставит все по местам, а Зеленский вскоре отвоюет Крым и Донбасс. Вам же на конкретном английском языке сказано - риск победы Путина велик. И это главный риск.

Ничего утешительного Столтенберг не смог из себя выдавить и по поводу Украины.

- Украина не станет членом НАТО, пока не станет независимым суверенным государством, — объяснил он состояние дел в этой области.

Ну, то есть без ножа зарезал, что называется. Может, даже ложкой. Правда, не помешало бы тому же Столтенбергу объяснить, что у них в НАТО считается признаками суверенитета и независимости.

Отдельный большой привет тем российским либералам и демократам, которые плачутся по поводу жизни, в которой сильно прибавилось неприятностей после введения санкций с началом российской СВО.

- Санкции против России на случай конфликта на Украине ЕС и США начали разрабатывать за два месяца до спецоперации, в декабре 2021 года, — призналась в ходе этой же нынешней конференции в Мюнхене глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

- Я, я, Урсула, дас ист фантастиш! Данке шон за честность!

То есть мы им (Москва – Западу) план по нейтрализации угроз, по обеспечению стабильного мира, а они тут же начали не думать, что из предложенного и в какой степени может быть принято, не разрабатывать свои варианты компромисса, а продумывать санкции против России. Потому что для них наличие России, а тем более, сильной – это само по себе экзистенциальная угроза. И никакая Украина их не волнует.

Мюнхенская конференция – это какая-то зона совершенно непредсказуемых взрывов честности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ничего живого не останется": Зеленский проговорился, на какую участь хочет обречь Донбасс

И попросил для осуществления этого плана больше помощи у Запада (подробнее)

Запад больше не доверяет Зеленскому: десант американских аудиторов проверит, как Украина использует военную помощь

США решили высадить целый десант аудиторов для проверки, что происходит с поставляемыми в Незалежную вооружениями (подробнее)