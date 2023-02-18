Александр Проханов: Начав спецоперацию на Украине, Россия борется с несправедливостью расчленения в 1991 году страны и русского народа

Писатель Александр Проханов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Александр Андреевич, каковы, на ваш взгляд, были главные причины для признания Россией республик Донбасса и принятия решения о проведении Специальной военной операции на юго-востоке Украины?

- В 1991 году было совершено величайшее злодеяние и совершена величайшая несправедливость – разрушена громадная, великая страна - СССР. Собственно, русская территория этой страны – Россия – была расчленена на части. Оказались отторгнуты и переданы другому, новоявленному и до конца непонятному государству, именуемому Украиной, значительные куски земли, населенные русскими людьми. Русский народ был рассечен на части.

А саму Россию оккупировала огромная, могучая сила, именуемая Западом.

Вот эти все три формы насилия над Россией были совершены.

Преодоление этих форм насилия и явилось причиной присоединения к России Крыма, народного восстания на Донбассе в 2014-м и начала военной операции РФ на этой территории в 2022-м.

Это историческая контратака России.

- В чем суть этой контратаки?

- Россия, борясь со вселенской несправедливостью, возвращает себе утраченные территории, соединяет рассеченный народ и сбрасывает с себя эту когтистую, страшную, волосатую лапу Запада, который желал бы под своим началом держать и Россию, и весь остальной мир.

Вот глубинное начало и суть спецоперации.