С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 февраля 2023 года.

ВСУ нещадно грабят население в подконтрольной Киеву части Запорожской области, так как понимают, что вскоре придется бежать, об рассказал Владимир Рогов.

«Украинские оккупанты, выдавая себя за защитников, нещадно грабят наш край, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни», - уточнил Рогов.

Подразделение «Эспаньола» проводит полевые тесты нового изобретения из Санкт-Петербурга под Угледаром, которое может сделать бесполезными все беспилотники в радиусе пяти километров.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал 18 февраля 2023 года о том, что большая группа украинских военных практически полностью заблокирована в Артёмовске и окружена российской армией.

Минобороны России сообщило, что при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также при содействии артиллерийских расчётов, продолжается активное наступление Южной группировки ВС РФ. За последние сутки были уничтожены до 150 военнослужащих ВСУ, пять бронемашин, РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Гвоздика», а также три автомобиля.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия завершить спецоперацию до конца года (подробнее)