Филипп Киркоров показал следы пластики и лег на новую операцию

55-летний артист готовится вовсю готовится к апрельским концертам Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В середине декабря Филипп Киркоров признался, что сделал пластику живота у звездного хирурга Тимура Хайдарова.

А в январе поп-король удивил новым признанием, мол, врач поколдовал и над его лицом.

- Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Но благодаря Тимуру я в такой отличной форме,-поделился после операции Филипп Киркоров.-Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение.

По словам артиста, это не последняя его пластика. Дескать, к апрельским концертам в Кремле Киркоров представит «полный комплект» своего преображения.

И не обманул. На страничке хирурга появилось обращение Киркорова к поклонникам. Продемонстрировав фанатам идеальный пресс, артист заявил, что снова лег на пластику.

Мол, скоро все узнаете.

На страничке хирурга появилось обращение Киркорова к поклонникам Фото: СОЦСЕТИ

- Тут стесняться нечего,-объяснял ранее KP.RU Филипп Киркоров. - В Америке не стесняются. Селин Дион недавно в соцсетях рассказала, что перестала петь, потому что у нее очень серьёзная болезнь

Или там артисты выходят и рассказывают, что у них болезнь Паркинсона. Это нормально. Ненормально, что у нас пытаются все скрыть. Ну кто скрывает, это остаётся на их совести. Нам скрывать с Тимуром нечего. Мне Дава посоветовал, я пошел, сделал, - говорит Филипп Киркоров.