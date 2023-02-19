Пока бывший готовится снова стать отцом: Сияющая Агата Муцениеце вывела в свет детей Павла Прилучного

Агата Муцениеце. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера мультфильма «Рок Дог 3: Битва за бит». Посмотреть продолжение анимационной истории о приключениях пса Боуди и его друзей пришли Агата Муцениеце, Наталья Подольская, Доминик Джокер, Анфиса Чехова и другие знаменитости. Многие звезды привели на показ детей.

Одного из персонажей – ведущую музыкального шоу по имени Азель - озвучила Агата Муцениеце. Актриса и сама ведет на телевидении музыкальное шоу «Голос.Дети», поэтому блестяще справилась с задачей. Главного героя – пса Боуди в предыдущих частях мультфильма озвучивал Никита Пресняков. В этот раз внук Аллы Пугачевой, еще осенью уехавший в США, в проекте не участвовал. Так что на премьере Агате пришлось отдуваться за двоих. Актриса села за ударную установку, взяла палочки и на радость остальным зрителям выдала громкое «бада-бум-тс».

На показ Агата пришла вместе с детьми – 10-летним Тимофеем и 6-летней Мией. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На показ Агата пришла вместе с детьми – 10-летним Тимофеем и 6-летней Мией. С их отцом – актером Павлом Прилучным – артистка рассталась два года назад. Скоро Павел снова станет отцом: его вторая жена Зепюр Брутян ждет ребенка. До недавнего времени Зепюр скрывала беременность, но на днях рассекретила свое «интересное положение». Актриса поделилась в соцсетях видеороликом, в котором показала увеличившийся животик.

Для премьеры Муцениеце выбрала эффектный пиджак лимонного цвета, зеленую футболку и широкие джинсы. Образ дополнили яркие кроссовки в тон жакету. Агата надела очки в круглой оправе. К слову, от этого аксессуара она собирается вскоре избавиться. Актриса заявила, что сделает операцию по коррекции зрения и полностью откажется от очков.

Актриса зажгла на ударной установке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мультфильм «Рок Дог 3: Битва за бит» выходит в прокат с 23 февраля. Новая часть мультика – это история о дружбе и соперничестве. Все просто помешались на новом музыкальном шоу «Битва за бит». А вот пес Боуди от него вовсе не в восторге. Но после того, как пропал один из ведущих конкурса легендарный рокер Белый Кот Ангус, именно Боуди предстоит стать новым членом жюри и наставником начинающей группы, которая совсем ничего не знает о рок-н-ролле. Чтобы со всем справиться, Боуди придется собрать своих старых друзей и зажечь как никогда раньше.

Анфиса Чехова с сыном Соломоном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Подольская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Земцова с сыном Иваном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

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