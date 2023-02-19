Похудевшая на 30 кило Анфиса Чехова показала свою реальную фигуру

Анфиса Чехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса Чехова всегда была пышечкой с сексуальными формами, которые в итоге сделали ее звездой. Тем не менее, телеведущая постоянно стремилась избавиться от лишних килограммов, поскольку большой вес начал угрожать ее здоровью. Было время, когда она весила 90 килограммов. Но в итоге, благодаря правильному питанию и йоге, Анфиса сильно похудела. Телеведущая скинула 30 килограммов – и теперь смело демонстрирует в соцсетях постройневшие формы в бикини.

Тем не менее, находятся хейтеры, считающие, что Анфиса активно пользуется фотошопом. Мол, именно благодаря ему она выглядит стройнее, чем есть на самом деле. Критики уверены: Чехова «стирает» на снимках бока и второй подбородок с помощью специального редактора. А в жизни выглядит совершенно по-другому.

Анфиса пришла на показ в черных брюках и в черной блузке с кожаными вставками, подчеркнувшей ее тонкую талию. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В том, что телеведущая действительно очень похудела, минувшим вечером убедились гости премьеры мультфильма «Рок Дог 3: Битва за бит». Анфиса пришла на показ в черных брюках и в черной блузке с кожаными вставками, подчеркнувшей ее тонкую талию. В декабре Чехова отметила 45-летие, но выглядит при этом лет на 10 моложе своего возраста по паспорту.

На премьеру Анфиса пришла вместе с сыном Соломоном, которого она родила в браке с актером Гурамом Баблишвили. Супруги развелись в 2017 году после восьми лет отношений. Артисты поставили штамп в паспорте в 2015 году, но в итоге их официальный брак просуществовал всего два года. Анфиса и Гурам сумели сохранить дружеские чувства ради сына.

На премьеру Анфиса пришла вместе с сыном Соломоном. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Чехова признавалась журналистам, что они развелись из-за измен Гурама. К тому же они хотели совершенно разных вещей: Баблишвили мечтал жить в Грузии, а Анфиса – путешествовать по миру.

Ранее телеведущая рассказала, что похудела после того, как отказалась всего от одного продукта. Чтобы обрести стройность, она навсегда запретила себе сахар. Анфиса уверена, что этот продукт оказывает разрушительное воздействие на организм, и называет его разрешенным наркотиком.

В декабре телеведущая отметила 45-летие, но выглядит она лет на 10 моложе своего возраста по паспорту. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Сахар - это разрешенный наркотик, причем кокаиновой группы, который повышает эндорфины, вызывает эйфорию, сильное привыкание и вместе с этим разрушает наш иммунитет, - написала как-то Чехова в соцсетях. - Приводит к ожирению, сахарному диабету, вымывает кальций из костей. После того, как я отказалась от сахара, моя жизнь в корне изменилась! Даже мышление, даже сознание! Сахар - самое шикарное питание для паразитов, живущих в нашем организме».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)