Самый долгоживущий президент в истории США Джимми Картер решил умирать дома

Экс-президенту США Джимми Картеру принадлежит несколько рекордов Фото: REUTERS

Центр Картера распространил официальное заявление. Печальное.

«После серии непродолжительных госпитализаций бывший американский президент Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома со своей семьей и получать хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательства. Он имеет полную поддержку своей семьи и медицинского персонала. Семья Картеров просит уединения в это время и благодарна за заботу, проявленную его многочисленными поклонниками.»

Хосписная помощь оказывается больным, которым осталось жить не более полугода.

В 2015 году у экс-президента обнаружили меланому – злокачественную опухоль кожи. Она дала метастазы в печень, мозг. Спустя четыре месяца после операции Джимми Картер заявил, что вылечился от рака. Но меланома коварна. Она вернулась…

Демократ Картер был хозяином Белого дома в 1977-1981 годах. На следующих выборах проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

18 июня 1979 года в столице Австрии Вене главы двух великих ядерных держав - Советского Союза и Соединённых Штатов Леонид Брежнев и Джимми Картер подписали важный Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Затем американский президент неожиданно для всех поцеловал советского лидера. Этот поцелуй вошел в историю.

Увы, после ввода советских войск в Афганистан отношения между СССР и США резко ухудшились. Штаты при Картере даже бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве.

Картеру принадлежит несколько рекордов.

В 2002 году получил Нобелевскую премию мира. Единственный президент США, удостоившийся этой премии после отставки с высшего государственного поста.

Рекордсмен пребывания в статусе экс-президента США. Ушел из Белого дома 42 года назад. Прежний рекордсмен Герберт Гувер прожил после отставки 31 год.

22 марта 2019 года стал самым долгоживущим президентом в истории США, превзойдя Джорджа Буша−старшего, прожившего 94 года 171 день.

1 октября 2019 года, отметив 95-летний юбилей, стал первым и единственным из всех президентов США, достигшим такого возраста. Сейчас Джимми Картеру 98 лет. Доживет ли до 99-летия осенью – большой вопрос.