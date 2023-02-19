«Мы врага обязательно додавим»: Как Бахмут в одном строю штурмуют бывшие зэки и подполковники ГРУ

Найти применение боеприпасам здесь есть кому Фото: Александр КОЦ

«ВСУ БЛИЖНИЙ БОЙ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ»

- По ходу, надо искать объезд, - спокойно констатирует боец с позывным «Филмор».

За несколько минут до нашего проезда противник обрабатывал дежурные цели, влупив по дороге, соединяющей Соледар и Красную Гору — пригород Артемовска (Бахмута). Как назло в одном месте стояло сразу несколько машин, которые и угодили под огонь. Автомобили потихоньку разгорались, поднимая в небо черный столб дыма. Вместе с сопровождающими разворачиваемся и едем полями.

- Мы тут сами на трале все проехали, мин быть не должно, - настраивает на оптимистичный лад «Филмор».

Автомобили потихоньку разгорались, поднимая в небо черный столб дыма Фото: Александр КОЦ

В Соледар я заехал в гости к ЧВК «Вагнера» под аккомпанемент артиллерийских разрывов и музыку свистящих мин. От самого города остались лишь кирпичные остовы домов да печные трубы — видно, что тяжелые бои здесь шли фактически за каждый метр. Бойцы компании смогли взять штурмом этот населенный пункт за две недели. Операцию разрабатывал ныне Герой России с позывным «Лотос», в прошлом — офицер-десантник. Впрочем, десантники бывшими не бывают.

- Современный способ штурма городов – это их охват. Но при этом надо не забывать, что охват должен идти широким фронтом. То есть, с возможностью маневра, чтоб отодвигать резервы противника, которые могут выйти во фланг или тыл наступающей группировки, - пояснил мне «Лотос» на подъезде к городу. - Чем раньше мы замечаем противника, тем мы раньше начинаем применять артиллерию и свои огневые средства – танки, ПТУРы и т.д. Чем ближе подошел противник, тем тяжелее нам его остановить, потому что у снаряда разлет осколков до 800 метров. Значит, когда противник подходит к нам вплотную, применять артиллерию мы уже не можем. Так же как и враг. И когда мы подходим вплотную, остановить нас уже практически невозможно. Потому что ВСУ стрелковый бой не выдерживают.

Было бы еще боеприпасов побольше. К сожалению, при активном продвижении штурмующие начинают испытывать снарядный голод, который утолять надо оперативно, чтобы не потерять наступательную инерцию. А найти применение боеприпасам здесь есть кому.

«СНАЧАЛА ЗНАНИЯ, ПОТОМ ЗВАНИЯ»

- Когда я в свое время еще служил в армии, мои командиры всегда говорили: сначала знания, а потом звания. Поэтому я постарался перенести этот принцип работы к нам в компанию, - поделился со мной начальник артиллерии «музыкантов». - У нас профессиональная конкуренция. Если любой командир звена начинает в профессиональном плане снижать свой уровень, то на его место будет назначен другой человек, который будет выполнять задачу быстрее и качественнее.

При активном продвижении штурмующие начинают испытывать снарядный голод Фото: Александр КОЦ

- В этом конфликте мы впервые столкнулись с натовской артиллерией...

- Не впервые, мы сюда приехали, уже выученные уроками другой натовской артиллерии. Я не буду говорить сейчас, какой, но мы встречались уже не раз, она нас многому научила. Жизнь заставила разработать новую тактику ведения боевых действий артиллерийскими подразделениями. Но я вам о ней не расскажу. Вы должны четко понимать, что вооружение – это просто железо. Все зависит от людей. Если личный состав, что с нашей стороны, что с той, будет профессионально подготовлен, будет и результат. Если же на новое современное вооружение поставят людей, которые просто не знают, как им пользоваться, результат будет другой.

- А как вы оцениваете личный состав противника?

- Во-первых, и в советское время, и в постсоветское украинская школа артиллерии всегда славилась своими специалистами. Они молодцы, с 2014 года развернули все артиллерийские училища и готовят профессионалов. Ну, мы выводы делаем, быстро принимаем меры.

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ ЧЕЛОВЕКОМ»

Соледар был стратегическим узлом обороны севера Артемовской агломерации, на котором были завязаны логистические цепочки противника. Освободив его, «музыканты» при поддержке артиллерии Вооруженных сил России продвинулись ближе к самому Бахмуту, освободив сначала его пригород - Красную Гору, а затем завязав бои в Парасковиевке, через которую из уходит трасса на Славянск.

В Красную гору меня и везет «Филмор», сражающийся в компании почти полгода. Первый контракт скоро заканчивается и после небольшого отпуска он собирается вернуться в свой отряд, где уже сделал карьеру с обычного рядового до старшины тыловой службы и службы подноса. Должность звучит не по-боевому, но представьте, что на передний край надо доставить боеприпасы, воду и провизию, а оттуда забрать раненых. И все это ногами под огнем. Филмор знает все тропинки и дорожки в этом районе, потому и был оряжен нам сопровождающим.

Соледар был стратегическим узлом обороны севера Артемовской агломерации Фото: Александр КОЦ

- На гражданке-то кем был? - спрашиваю сипловатого пацана.

- … Форточником, - после небольшой паузы отвечает он.

В боевой «оркестр», как известно, одно время набирали в том числе добровольцев из числа осужденных. И уроженец Волгодонска «Филмор» — один из них. К 24 годам — уже две «ходки». Первая, как он говорит, «за свое» — за барсетки, которые «дергал» из машин. Вторая «ни за что»: «Я просто друзей подвез на грабеж, но сам в нем не участвовал». На СВО, уверяет, переосмыслил взгляды на жизнь: «Это ж как надо себя не уважать, чтобы после всего этого снова сесть?!» Я встречал такой тип добровольцев из бывших зеков. Помню, спрашиваю одного: «Тебе сидеть оставалось всего месяц, а ты на полгода в самое пекло с неочевидными шансами остаться в живых. Зачем?» «А я домой хочу вернуться человеком, - отвечает. - Чтобы перед мамой и папой стыдно не было».

ПО МОБИЛИЗАЦИИ НЕ ВЗЯЛИ, ПОШЕЛ САМ

А рядом с бывшими сидельцами — офицеры запаса. Вот немолодой боец в очках и при седой окладистой бороде. Представляется скромно:

- Позывной «Поча», подполковник, экс-начальник группы оперативно-аналитического отдела ГРУ Генштаба. Уволился в 2009 году, когда у нас шло сокращение штатов. Точнее, уволили. Когда президент объявил о частичной мобилизации, как патриот своей Родины – сразу звонок в военкомат: ребята, готов. Ответ оттуда: пока распоряжения нет, приказов нет, мы сами не знаем, что с вами делать. Ездил в военкомат не единожды, просился на нижестоящую должность, в любом случае готов идти и защищать Родину. Не берут. Приехал в «Вагнер». Здесь меня приняли, здесь у нас братство, все мы одинаковые, равные. Можно к командиру подойти и сказать что думаешь, и получить ответ.

Бахмут в одном строю штурмуют бывшие зэки и подполковники ГРУ Фото: Александр КОЦ

- То есть, вы, подполковник ГРУ в прошлом, сейчас сражаетесь рядовым штурмовиком? - переспрашиваю. - Наравне с бывшими заключенными?

- Да, и они все мои родные.

КАК ТРИ СЕКУНДЫ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ

В жиденькой лесополосе останавливаем машину. Дальше — пешком. Слева, метрах в 300, разрываются снаряды: «Это они наши минометы пытаются достать», - поясняют сопровождающие. Справа ухает артиллерия «музыкантов», работающая на подавление. А мы идем по тропинке «карликового леса», высота которого не превышает человеческого роста. Все кусты и деревья буквально срезаны металлом. Поначалу я решил, что это «работа» снарядных осколков. Пока мы не уперлись в две пулеметные точки, из которых противник поливал наших штурмовиков. Страшно представить, какова была плотность огня. Вдоль тропы то тут, то там попадаются присыпанные снегом кучки тел бойцов ВСУ. Их вытаскивают из разбитых блиндажей и окопов и складывают, чтобы обменять на своих погибших. Груз-200 на ту сторону уходит грузовыми колоннами. Соотношение потерь — 1 наш к 7 противника. Артемовская мясорубка продолжает собирать свою кровавую жатву.

- Красная гора — пункт стратегический, здесь местность позволяет вести разведку, артподготовку, - встречает нас в подвале одного из разбитых зданий зам командира взвода. - Штурм идет очень тяжело, противник хорошо подготовился к обороне, пулеметные гнезда даже гранатометом с первого раза не расшибает. Но благодаря хитрости мы обходили и разрушали эти позиции. Хотя они и держатся до последнего патрона. С разведкой у нас все в порядке. Точно знаем, где враг, в каком количестве, где пулемет, где миномет. Подавляем артиллерию, потом двигаемся.

Современный способ штурма городов – это их охват Фото: Александр КОЦ

Замкомвзвода — из детдомовских. Самостоятельно вставал на ноги, оборудовал себе бокс, занимался ремонтом машин — малярка, «кузовщина», электрика. Вроде всего хватало, женился, появился ребенок. Но соблазнился на легкий заработок через махинации с выплатами страховых компаний по ОСАГО. И загремел в колонию по статье «мошенничество». Вместе мы короткими перебежками передвигаемся по Красной горе, и штурмовик рассказывает, как выбивал врага из каждого дома.

- Там наверху у меня снайпер сидел, туда вдруг прилет, подъезд осыпается, я думаю, ну все, пропал снайпер. А он не дошел до края дома — шнурок завязывал. Потом прилет сюда, крыша вся на хрен, я уже здесь стоял. Тремя секундами раньше — и я бы сейчас тут не стоял. Кстати, видите все эти разрушения? Когда зачищали, все эти постройки еще были целыми. Как только противник был выбит отсюда полностью, он артиллерией все рас*еракал. Дальше не пойдем, там «колея».

- Что?

- Накидывают артиллерией. Мы для радиообмена используем сленг и жаргон.

Страшно представить, какова была плотность огня Фото: Александр КОЦ

- И как будет «пойти в атаку»?

- «На стиль». Мы с «Филмором» завтра «на стиле».

- А чем будешь заниматься, когда вернешься домой? - спрашиваю.

- Не знаю, может в Африку с компанией поеду. Если жена разрешит…

«РАБОТАЕМ НА ПОЛНОЕ ОКРУЖЕНИЕ»

Рядом «запели» крупнокалиберные пулеметы. ВСУ, не думая сдаваться, попытались пробить захваченные «музыкантами» позиции, но наткнулись на грамотную оборону. Штурмовые отряды тем временем продолжают охват Парасковиевки, чтобы отрезать ВСУ северный логистический путь Бахмута.

- Трасса и так сейчас заблокирована и полностью под нашим огневым контролем, - рассказал мне один из командиров, в прошлом — из внутренних войск. - Завершается окружение самой Парасковиевки, в ней уже идут бои. При этом противник пользуется полевыми дорогами в темное время суток, засечь подвоз очень сложно. За Парасковиевкой идем дальше, работаем на полное окружение Артемовска. Противник понимает, что он частично заблокирован, но потери управления там нет, они серьезно сопротивляются, снарядного голода не испытывают. Но мы их обязательно додавим.

КСТАТИ

Западные самолеты Киеву не помогут

Накоротке удалось переговорить с командиром авиагруппы «Вагнера». Спросил, быстро ли украинские летчики освоят натовские истребители.

От самого города остались лишь кирпичные остовы домов да печные трубы Фото: Александр КОЦ

- Мы же видим, что они быстро подстраивают свою технику под использование тех же боеприпасов западного производства. Да, будут какие-то проблемы, обслуживание, запчасти. Это долго, нудно, и больше это для информационного шума. Но, опять, тот же F-16, чем он будет тут заниматься? ПВО наша стоит рядом, зайти он не сможет. Наша противовоздушная оборона намного эффективнее украинской. Поэтому пусть приходят.

Мы видим, что большие потери были в авиации у противника. У нас все опытные люди, у них осталась, наверное, только молодежь. В авиации нужен опыт, чтобы нормально работать. Просто дергать за ручку бестолково, как раньше было выражение: «ручка – газ – получка», здесь так не получится. А опыт нарабатывается только со временем, и в разных боевых условиях. У нас многие люди прошли другие горячие точки. Поэтому работаем, как можем, работаем неплохо, эффективно.

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