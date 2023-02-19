Как научить ребенка правильно использовать гаджеты

Для каждого возраста есть свои правила использования гаджетов
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Почему не стоит развлекать малыша мультиками на планшете? Как не скатиться до категоричных запретов, договариваясь с подростком? Сколько времени допустимо проводить у экрана? Рассказывает Александр Фомиченко - специалист по образовательной геймификации в онлайн-школе Skysmart, автор обучающих программ.
До полутора лет детям лучше вообще не давать никаких гаджетов: у малышей еще не развиты когнитивные способности, чтобы понимать, что они видят на экране и как это связано с окружающим миром. Для их мозга это просто раздражитель. Полезнее слышать песенки, трогать разнообразные предметы, решать простенькие головоломки. А еще – общаться: с родителями, братьями-сестрами, бабушками-дедушками. Даже по видеосвязи, если близкие далеко – при встречах будет проще установить контакт. Ближе к двум годам дети способны воспринимать обучающие игры на планшете только в том случае, если родители занимаются вместе с ними.
Правила:
Выбирайте качественные развивающие приложения и мультики.
Давайте ребенку играть с планшетом или смартфоном только в вашем присутствии. Играйте с ним, разговаривайте, обучайте.
Максимально ограничивайте экранное время - не более 1 часа в день.
Малышей начинают интересовать анимированные картинки – это подходящий момент, чтобы увлечь их развивающими мультиками.
Для начала подойдут «Малышарики», «Нуки и друзья», «Дракоша Тоша», а примерно с 3-4 лет «Бумажки», «Дружба – это чудо», «Котики, вперед!», «Даша-путешественница». Из игр можно посоветовать «Галактику Эла», Toca Boca и Sago Mini, а с 4-5 лет можно попробовать Minecraft. Все эти игры и мультики помогут детям освоить социальные и языковые навыки, развить внимательность, логику и эмпатию.
Правила:
Не используйте гаджеты для того, чтобы успокоить плачущего ребенка или отвлечь его, пока вы заняты своими делами.
Предлагайте альтернативы планшету подвижные игры, книжки, прогулки на детской площадке, творческие занятия, настольные и ролевые игры.
Выбирайте интерактивный контент и приложения, которые не только развлекают, но и учат.
Не избегайте игр и мультиков полностью это важный опыт, необходимый для развития ребенка.
Обсуждайте увиденное с детьми, так они научатся осознавать свои эмоции и опыт.
Экранное время - максимум 1 час в день. Если проводить за планшетом больше времени, могут появиться проблемы с мотивацией в школе, учеба покажется скучной.
Для этого возраста личный смартфон – норма жизни. А в школьные годы цифровые медиа становятся средствами социализации: почти все общение проходит онлайн, и дети могут почти не видеться со своими друзьями в оффлайне. Родительские запреты и ограничения не работают, еще и вредят отношениям и психике ребенка.
Правила:
Убедитесь, что использование гаджетов не мешает сну, физической активности, общению с семьей.
Неважно, сколько времени ребенок проводит у экрана, если первое правило соблюдается.
Установите правила использования смартфона. Например, за столом, в кровати, во время работы над домашкой, в гостях любые гаджеты запрещены. Но и сами соблюдайте их. Ребенку важен правильный пример.
Установите родительский контроль, чтобы ребенок не мог самостоятельно скачать приложение нежелательного содержания.
Разберитесь в системе возрастных рейтингов видеоигр, сериалов и приложений. Но не полагайтесь на них всецело, проверяйте лично попробуйте поиграть в игру, которой увлечен ребенок, или посмотреть пару эпизодов его любимого мультсериала.
Подростки требуют некоторой независимости в том, как они используют гаджеты. Родительский надзор стоит ослабить, при этом помогать детям выстраивать безопасные отношения с цифровыми технологиями.
Правила:
Расскажите детям о цифровой безопасности, основных рисках и онлайн-мошенниках. Если не очень в этом разбираетесь, запишите детей на курсы по кибербезопасности.
Интересуйтесь, чем ребенок занимается в сети, в какие игры играет, какие сериалы смотрит, кого фолловит в соцсетях и почему. Но не в форме допроса – беседуйте, обсуждайте, делитесь своим личным опытом и эмоциями.
Не критикуйте и не ругайте, иначе дети начнут скрывать от вас свою сетевую жизнь. В этом возрасте запреты уже не работают.