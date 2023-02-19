Как научить ребенка правильно использовать гаджеты

Для каждого возраста есть свои правила использования гаджетов Фото: Shutterstock

Почему не стоит развлекать малыша мультиками на планшете? Как не скатиться до категоричных запретов, договариваясь с подростком? Сколько времени допустимо проводить у экрана? Рассказывает Александр Фомиченко - специалист по образовательной геймификации в онлайн-школе Skysmart, автор обучающих программ.

ДО 2 ЛЕТ: ЛУЧШЕ ОБОЙТИСЬ

До полутора лет детям лучше вообще не давать никаких гаджетов: у малышей еще не развиты когнитивные способности, чтобы понимать, что они видят на экране и как это связано с окружающим миром. Для их мозга это просто раздражитель. Полезнее слышать песенки, трогать разнообразные предметы, решать простенькие головоломки. А еще – общаться: с родителями, братьями-сестрами, бабушками-дедушками. Даже по видеосвязи, если близкие далеко – при встречах будет проще установить контакт. Ближе к двум годам дети способны воспринимать обучающие игры на планшете только в том случае, если родители занимаются вместе с ними.

Правила:

Выбирайте качественные развивающие приложения и мультики.

Давайте ребенку играть с планшетом или смартфоном только в вашем присутствии. Играйте с ним, разговаривайте, обучайте.

Максимально ограничивайте экранное время - не более 1 часа в день.

ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ: ДАВАЙ ВМЕСТЕ

Малышей начинают интересовать анимированные картинки – это подходящий момент, чтобы увлечь их развивающими мультиками.

Для начала подойдут «Малышарики», «Нуки и друзья», «Дракоша Тоша», а примерно с 3-4 лет «Бумажки», «Дружба – это чудо», «Котики, вперед!», «Даша-путешественница». Из игр можно посоветовать «Галактику Эла», Toca Boca и Sago Mini, а с 4-5 лет можно попробовать Minecraft. Все эти игры и мультики помогут детям освоить социальные и языковые навыки, развить внимательность, логику и эмпатию.

Правила:

Не используйте гаджеты для того, чтобы успокоить плачущего ребенка или отвлечь его, пока вы заняты своими делами.

Предлагайте альтернативы планшету подвижные игры, книжки, прогулки на детской площадке, творческие занятия, настольные и ролевые игры.

Выбирайте интерактивный контент и приложения, которые не только развлекают, но и учат.

Не избегайте игр и мультиков полностью это важный опыт, необходимый для развития ребенка.

Обсуждайте увиденное с детьми, так они научатся осознавать свои эмоции и опыт.

Экранное время - максимум 1 час в день. Если проводить за планшетом больше времени, могут появиться проблемы с мотивацией в школе, учеба покажется скучной.

ОТ 5 ДО 12 ЛЕТ: ДЕЛАЙ, КАК Я

Для этого возраста личный смартфон – норма жизни. А в школьные годы цифровые медиа становятся средствами социализации: почти все общение проходит онлайн, и дети могут почти не видеться со своими друзьями в оффлайне. Родительские запреты и ограничения не работают, еще и вредят отношениям и психике ребенка.

Правила:

Убедитесь, что использование гаджетов не мешает сну, физической активности, общению с семьей.

Неважно, сколько времени ребенок проводит у экрана, если первое правило соблюдается.

Установите правила использования смартфона. Например, за столом, в кровати, во время работы над домашкой, в гостях любые гаджеты запрещены. Но и сами соблюдайте их. Ребенку важен правильный пример.

Установите родительский контроль, чтобы ребенок не мог самостоятельно скачать приложение нежелательного содержания.

Разберитесь в системе возрастных рейтингов видеоигр, сериалов и приложений. Но не полагайтесь на них всецело, проверяйте лично попробуйте поиграть в игру, которой увлечен ребенок, или посмотреть пару эпизодов его любимого мультсериала.

ОТ 12 ЛЕТ И СТАРШЕ: АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Подростки требуют некоторой независимости в том, как они используют гаджеты. Родительский надзор стоит ослабить, при этом помогать детям выстраивать безопасные отношения с цифровыми технологиями.

Правила:

Расскажите детям о цифровой безопасности, основных рисках и онлайн-мошенниках. Если не очень в этом разбираетесь, запишите детей на курсы по кибербезопасности.

Интересуйтесь, чем ребенок занимается в сети, в какие игры играет, какие сериалы смотрит, кого фолловит в соцсетях и почему. Но не в форме допроса – беседуйте, обсуждайте, делитесь своим личным опытом и эмоциями.

Не критикуйте и не ругайте, иначе дети начнут скрывать от вас свою сетевую жизнь. В этом возрасте запреты уже не работают.