«Современник» опроверг слухи об увольнении Лии Ахеджаковой

Скандалы преследовали Лию Ахеджакову на протяжении последних лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По официальной версии, спектакль «Игра в джин» с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара «Современника» по требованию «разгневанных людей, которые пишут письма» директору театра.

Вроде бы ничего удивительного. Скандалы преследовали Лию Ахеджакову на протяжении последних лет. Летом 2021 года «Офицеры России» написали на нее жалобу за то, что со сцены говорила слова, уничижающие память ветеранов Великой Отечественной (это было в спектакле «Первый хлеб»)… Она открыто выражала поддержку Украине, много чего наговорила еще - вот и убрали спектакли с её участием со сцены государственного театра.

Однако, как рассказали нам в «Современнике», приемная директора завалена письмами в том числе и в поддержку Ахеджаковой. Авторы посланий считают её прекрасной актрисой, у которой есть свой зритель, который любит ее, независимо от её высказываний… «Как можно было убрать 84-летнюю актрису со сцены театра, которому она служит почти полвека?», - возмущаются поклонники Ахеджаковой.

Директор театра Юрий Кравец отказывается комментировать ситуацию в целом и наличие писем как от поклонников, так и от «разгневанных людей» в частности. Мы ему звонили - не хочет разговаривать. Не стал он называть причину снятия спектакля «Игра в джин». Такое нелепое молчание выглядит странно. Ведь, можно было хоть что-то сказать, например, «Игра в джин» - спектакль старый, билеты плохо продаются (хотя, на самом, деле продаются хорошо)… Но Кравец молчит как рыба.

В то время как Лия Меджидовна себя еле сдерживает, говорит, что пока не решила, как действовать дальше: подавать заявление об уходе. Или наоборот… «Пусть мучаются! Пусть терпят меня в «Современнике» и без ролей!».

Театральный критик из Санкт-Петербурга, декан театроведческого факультета РГИСИ Евгения Тропп написала письмо в «Современник». Удивительно, но Евгения Тропп получила ответ (скриншот есть на её страничке в соцсети). Но ответ пришел не от директора (!) театра, что было бы логично, а от его секретаря некой Софьи Костыговой, которая пишет: «…наберитесь немного терпения, всё будет благополучно». Лию Ахеджакову не уволили. Она штатная актриса театра. «Лию Меджидовну мы уважаем, ценим и бережем», - написала секретарь директора Софья Костыгова. Хотя вряд ли декан факультета обращалась именно к ней…

Действительно, Ахеджакова работает в штате, театр продолжает платить ей зарплату. Кроме того, она получает пенсию от государства, со всеми надбавками выходит около 60 тысяч рублей, а может, и больше...

Напомним, в начале февраля все постановки с участием Лии Ахеджаковой ушли из репертуара «Современника». Последним был спектакль «Игра в джин». Новых предложений актрисе не поступало.