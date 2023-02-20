«Спасите наши души»: Миллион американцев мечтает переехать жить в Россию

Американцы совершенно не могут понять, с чего вообще начать свой переезд в Россию Фото: Shutterstock

Да, миллион. Да хотят. И да, не могут. Единственный препон на их пути в Россию знаете что, как выясняется? Не напряжение между нашими странами и вся эта политическая заваруха (это-то как-раз наоборот - стимул). А наше российское миграционное законодательство! Если бы не оно, как уверяют сами американцы, сюда бы из США хлынули толпы мигрантов.

И вот американцы, наконец, докричались хотя бы до Госдумы. По видеосвязи они молили депутатов срочно что-то предпринять и дать им возможность перебраться в Россию.

Я САМА НЕ ВЕРИЛА

В чудные времена мы, конечно, живем. Никогда бы не подумала, что увижу и услышу все это своими глазами и ушами. И не где-нибудь в студии центрального ТВ, а в небольшом зале под самой крышей Госдумы, без софитов и камер. Пересказам бы тоже не поверила. Думаю, и вы усомнитесь, но я все равно попробую рассказать.

ТЕПЕРЬ ОНИ СЧАСТЛИВЫЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕ В НАТО, А С НАМИ

Да уж, редко какое собрание в нашей Думе обходится без батюшки в рясе, первое что подумала я, заходя в зал. Хотя, казалось бы, встреча называлась «Беженцы из стран НАТО». Я удрученно предвкушала, что будут трещать лозунги и призывы из уст депутатов. Ну, все как они любят...

Американцы и экс-американцы много жаловались на трудности с оформлением документов Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А нет! Батюшка оказался американцем по происхождению, но русским по духу и уже даже по гражданству. Бордовый паспорт РФ гордо торчал у него из кармана. Чтоб завидовали. И депутатов практически не было, так мелькнула парочка в начале и быстро разбежалась по своим очень-очень важным делам, за исключением члена комитета по обороне Дмитрия Кузнецова, организатора всей этой встречи. Зато! Были еще экс-граждане стран НАТО. И они называли себя счастливцами, сумевшими добраться до России. А (главное!) тут легализоваться.

И теперь эти «русские американцы» полны энтузиазма помочь другим своим экс-соотечественникам. Для того и собрались, собственно, в Думе. И даже знают, что надо сделать, чтобы «мозги из США потекли в Россию» (цитата). А эти самые «мозги» в виде айтишников и прочих головастых спецов, нервно теребили бумажки с заготовками речей на видео — по ту сторону океана.

«ТАМ ЖЕ ДАЖЕ МОБИЛЬНИКОВ НЕТ»

- Мы с мужем и пятеро наших детей переехали в Россию год назад (до начала Спецоперации), - первой взяла слово Светлана Анохина, жена американца Джозефа. - Я русская, познакомились мы в США, где и жили 10 лет. И каждый раз, когда приезжали в Россию в отпуск, Джозефу все больше и больше нравилось. Он вообще был сильно удивлен, что здесь все не так, как им там в Америке говорили. В итоге он же и был инициатором переезда.

- Я люблю Америку. Россия и США — две большие, христианские страны, - кивал, подтверждая слова супруги, Джозеф Ройз. - У нас много общего, но люди за океаном об этом не знают. Я вот родился в 1974-м, и был всегда уверен, что Россия — это плохо, что здесь живут только большие, косматые мужики. Но это же не так! И я хочу, чтобы люди в Америке знали об этом.

Один из мифов про Россию - что у нас даже мобильников нет Фото: Андрей АБРАМОВ

Сейчас Джозеф - еще и популярный блоггер.

- Он просто снимает нашу жизнь, показывает Россию. Обычные такие вещи, как мы живем, школу, садик… Мы сами не ожидали, что столько американцев подпишется на его канал, их число растет каждый день, - восторгается Светлана. - Только за первые 4 месяца стало 17.000. Люди удивляются, пишут нам: «Вау! Снимайте еще! Не останавливайтесь! А что надо сделать, чтобы переехать в Россию? Или хотя бы просто приехать в путешествие?».

Светлана говорит, что в Америке куча мифов о России.

- Они там думают, что мы здесь до сих пор живем, как в 90-е. И что Россия — это огромная такая «серая зона». Не поверите, один американский приятель, узнав, что мы переезжаем, на полном серьезе спросил: «А там есть вообще мобильные телефоны?».

- Здесь безопасней, образование лучше, есть поддержка многодетных. И, главное — запрет пропаганды ЛГБТ, - объяснил Джозеф причины переезда.

- В американской школе висело объявление: «Если родители не принимают твой гендер, то теперь мы твои родители», - рассказывает Светлана. В доказательство своих слов она привела не только фото, но и карту Америки, на которой отмечены сотни клиник по смене пола.

И теперь семья Ройз бесконечно консультирует простых американцев, желающих переехать в Россию.

«Я ПРОСТО ЧИНЮ КОМПЬЮТЕРЫ, ЗАЧЕМ ИМ ЗНАТЬ МОЮ ОРИЕНТАЦИЮ»

Когда объявили следующего спикера — Николая Шорса, я думала будет русский. Но нет, оказался чистокровный американец.

- В 2021 я принял православие, меня крестили Николаем, - объяснил мистер Шорс. - Мне 45, я работаю в IT системным администратором и обучаю инжинирингу новое поколение. И очень хочу переехать в Россию. Моя жена и я в ужасе от ситуации в США. У нас везде пропаганда гомосексуализма. Наших детей обучают этому в школе. Невозможно этого избежать даже обучаясь или работая удаленно. С первых дней работы спрашивают ориентацию, заставляют подписать бумагу против дискредитации ЛГБТ. Какая разница какая у меня ориентация, если я просто чиню компьютеры? Мне, как христианину, тяжело с этим справиться. А за отрывок из Библии могут уволить. Америка стала глубоко анти-христианской.

Американцы говорят, что бюрократия в России, как колючая проволока Фото: ТАСС

Николай мечтает перевести семью в Россию. И уже досконально изучил российские миграционные законы.

- Квоту получить очень сложно, их дают только в маленьких городах. По турвизе можно въехать всего на полгода, но этого времени не хватит, чтобы оформить вид на жительство. И я не уверен, что сразу найду работу, я же не знаю языка. Я бы мог работать дистанционно на свою американскую компанию, но сейчас невозможно пересылать доллары в Россию. Если бы правительство РФ нашло возможность помочь с расходами на визу, на билеты, с изучением языка и возможностью трудоустройства, я был бы очень благодарен. И принес бы много пользы вашей стране. И таких как я, желающих переехать в Россию очень много, поверьте.

Американцы гуглят «грин карты в России», и совершенно не могут понять, с чего вообще начать свой переезд.

- Вы хотя бы на английский переведите свой сайт про миграцию! - просили они.

Единственный оставшийся депутат в зале — Кузнецов все внимательно слушал и записывал.

«БЕЛЫЙ МУЖЧИНА ТАМ - КРАЙНИЙ»

- По моим подсчетам не меньше 1.000.000 людей из США готовы переехать в к вам, - говорил американец Чарльз Баусман. - Может даже больше! 1% людей точно, а в Америке 340 миллионов живет. Я знаю, это хорошие, порядочные, трудолюбивые люди. Нормальные! Мне 58. Раньше Америка была раем для людей среднего класса. Но все это уничтожено. Именно белый мужчина со средним достатком теперь тут крайний. Вы не представляете, что творится! Даже женщину нормальную трудно найти.

И каждый новый спикер мочил все новые перлы. Сергей Бронштейн, эмигрант из России, проживший в США 23 года и вернувшийся на Родину взмолил буквально!

- Я чуть не подох в этой Америке. Почему этому пиару про эмиграцию из России не противопоставляется ничего? Вот люди и уезжают уже 100 лет. Но они же не понимают, что их там ждет.

Многие русские готовы вернуться из Америки обратно на историческую родину Фото: Алексей ОСИПОВ

- Пусть уезжают, - парирует депутат Кузнецов. - Зато вернуться убежденными, что лучше Родины ничего нет!

- Надо в первую очередь помогать вернуться этническим русским, - продолжал Бронштейн. - Многие хотят, но у них нет паспортов, нет здесь в России ничего. А они хотят обратно!

БОЛЬШАЯ БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ДАМБА

То, что программа возвращения соотечественников у нас в России хромает на обе ноги знают все. Сколько об этом писали, говорили. Да и многие депутаты, например Константин Затулин, уже язык об это сломал. Пришлось за дело взяться экс-американцам, а ныне русским по гражданству, прошедшим горнило наших миграционных центров.

Один из них был в зале — журналист Тим Керби. Он, уроженец штата Огайо, иммигрировал из США в 2006-м. На оформление заветного российского паспорта у него ушло долгих 12 лет. Но теперь он, как полноправный гражданин нашей страны, готов засучив рукава менять эту ситуацию.

У журналиста Тима Керби на оформление российского паспорта ушло 12 лет Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Легальных пути два — иметь русские корни, иметь русскую жену. Все! Но даже с таким бэкграундом будет не просто. Путь в Россию лежит через миграционную службу и «прекрасный» центр «Сахарово». И этот путь сложный, раздражающий, непонятный и без гарантий. Бюрократия в России, как колючая проволока! Но одинокие еще могут жениться он-лайн на русских. А другим американцам что делать? Семьям с детьми! Многие такие хотят переехать. Мне знаете сколько писем пишут? Путь сюда им вообще как будто отрезан, - буквально вопил Тим.

Не знаю, слышали ли его жаркую речь внизу, в зале пленарных заседаний Госдумы? Надеюсь, да.

На американский манер Тим представил свою презентацию главных препонов, мешающих гражданам США бежать в Россию, кратко, емко и эффектно, как набор игроков в сборную по футболу.

- Почему Россия не проводит селекцию и не набирает в свою «команду» лучших игроков? Это же возможно! Вот вроде есть программа по привлечению высокоинтеллектуальных людей, но где посмотреть вакансии? Нигде! Да, вы просто расскажите американцам, что можно через телефон оформить статус «самозанятого» и платить всего 4% налогов. Это же рай, налоговый рай! Знаете, сколько приедет человек!!! Мозги могут течь в Россию, но тут большая бюрократическая дамба! Это парадокс - чтобы иммигрировать в Россию, надо жить в России! Мне многие пишут, как быть? С чего начать? Я не знаю, что отвечать! Сам использовал эти, как их музейки, лазейки. Говорю всем, берите билет, приезжайте. Что-нибудь придумается, тут все так работает.

Зал понимающе кивал. Выглядело выступление Тима Керби настолько эффектно, что депутат Кузнецов попросил его прийти и лично выступить перед депутатами.

- Оf course, - ответил Тим.

Говорили американцы и экс-американцы много, в основном жаловались на трудности с оформлением документов.

- Если бы был простой и понятный путь, мы бы переехали в Россию, - говорил 44-летний айтишник, отец 7 детей. - Мы с женой уже изучили все страны, Россия — единственная в мире, где мы хотим жить и умереть. Просто жить, работать, ходить в церковь и воспитывать детей.

ПРОКЛЯТЫЕ КВОТЫ И СПРАВКИ

В конце выступал батюшка. Тот самый с русским паспортом, отец Джозеф Глисон. Обстоятельно и по делу он приводил абсурды нашей миграционной системы. Как ездил в миграционный центр Ярославля, потому что квоты остались только там. Как у него не приняли заявление только лишь по той причине, что оно было заполнено на компьютере, а не от руки.

Отец Иосиф оказался американцем по происхождению, но русским по духу и уже даже по гражданству Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Ну, увеличьте срок годности справок о несудимости хотя бы до 180 дней! Иначе пока документ из Америки доедет до России, он уже не годен. А еще лучше, организуйте подачу документов он-лайн, что здесь сложного?

Но, умом Россию не понять, как известно. Я слушала всех этих докладчиков почти 4 часа (там были и поучительные исторические экскурсы, как Америка стала великой за счет собирания людей со всего мира, и успешно переехавшие в Россию фермеры, и еще больше - желающих переехать сюда фермеров) и думала, ну что ж такое?! Почему, правда, не изменить какие-то несчастные три правила, и не дать людям приехать сюда к нам, раз они так хотят. Неужто убудет с нас?

ЧТО СКАЗАЛИ ДЕПУТАТЫ

СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ ДЕНЬГИ И ГЕКТАРЫ

Так, ну чтобы понять НАСКОЛЬКО это вот все далеко от реальности. И насколько наши депутаты не готовы, даже ментально, к потоку мигрантов из стран НАТО, приведу их приветственные речи. Извините, что в конце, но так даже лучше.

- Да, крайне не стандартная тема, - начал свою речь глава Комитета по делам национальностей Геннадий Семигин. Он похоже, как и я был крайне ошарашен происходящим, не мог поверить. - Для страны я имею ввиду, не для нас. Но, давайте по порядку, а то мы в России любим строить дом, начиная с крыши...

И перешел к более актуальной, на его взгляд, повестке. О том, что надо сделать, чтобы построить страну №1 в мире. Если вкратце — то перво-наперво поставить такую цель на госуровне, разобраться с нравственными ценностями, по которым, по мнению депутата, за последние десятилетия нанесен удар, разобраться почему 90% наших ресурсов в руках 5% граждан, решить вопрос с демографией. «На нашей территории должно быть не меньше 500.000.000 человек». И так далее, и тому подобное.

- Прежде чем иностранцев сюда приглашать, еще много что предстоит сделать. А так, получается как будто жениться, не имея ни квартиры, ни дохода… Да и наши русские люди не поймут, у нас своих проблем хватает. Вот посади сюда в зал людей с земли, из деревни. Они скажут: «Вы о чем вообще? Заняться что ли больше нечем?». Но все равно вы очень правильно здесь собрались. Тема серьезная и, возможно, опережает настоящее.

Наши депутаты оказались не готовы, даже ментально, к потоку мигрантов из стран НАТО Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Другой депутат - Дмитрий Гусев, который обещал по 10 гектаров земли иностранцам, все больше почему-то говорил не о них, а о демографии. Хотя казалось бы — вот она твоя целевая аудитория.

- Да, согласен, нас россиян должно быть 500.000.000. Но как это сделать? Убыль постоянно населения… Ученые подсчитали - чтобы начался хотя бы небольшой рост, 13 миллионов семей должны иметь больше 4 детей. А у нас сегодня всего 2 миллиона многодетных. Давайте платить матерям зарплату, давайте включим такую профессию в реестр, - забыв про гектары и иностранцев рассуждал Гусев.

Представитель Россотрудничества (ведомство, которое вообще-то занимается такими делами за границей) Дмитрий Поликанов, приглашенный на встречу с американцами, жаловался на низкое финансирование.

- Бюджетов на нашу работу нет вообще. Зайдите, посмотрите сколько нам дают. Оборот небольшого ИП и то больше.

Программа возвращения соотечественников у нас в России хромает на обе ноги Фото: Евгения ГУСЕВА

И только депутат Кузнецов из Комитета по безопасности верил в поток мигрантов из стран НАТО.

- Да немцы пришли пешком в Российскую империю! 300.000 человек! А мы что сейчас, при всех технологиях не сможем за пару лет миллион переселить? Сможем! Да, коллеги говорят, что мол рано, а я считаю самое время. У России сейчас исторический шанс привлечь не просто мигрантов, а квалифицированных спецов.

Тут же по окончанию встречи был создан Координационный штаб из этих самых экспатов, построены планы, намечены действия. Все, конечно, на общественных началах и голом энтузиазме.

- Ничего. Кто правильным делом занимается, к тому деньги приходят, - подбадривал себя Кузнецов. - Будем готовить обращение к Лаврову, вызовем на разговор МВД…

Ну-ну, ждем, надеемся, верим.