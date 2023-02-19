В бункере Зеленского царит тьма и страх: Где прячется президент Украины

Журналистка сумела подметить много интересных деталей, отражающих гнетущую атмосферу бункера Зеленского Фото: REUTERS

Политический редактор британской газеты The Times Кэролайн Уилер получила разрешение побывать на экскурсии в бункере Зеленского в Киеве и вынесла из этого визита весьма мрачные впечатления.

Свой репортаж журналистка озаглавила безрадостно - «Внутри бункера Зеленского: ни телефонов, ни света, ни сна». Конечно, в ее материале хватает привычных западных штампов, а выводы подчас делаются на сомнительном знании реалий. Например, Уилер в первых же строках пишет, что в день ее приезда, «Киев подвергся самым интенсивным ударам, что, по-видимому, стало ответом Кремля на турне президента Зеленского по Великобритании и Европе, в ходе которого были получены новые обещания о поставках оружия и санкциях в отношении России». Вероятно, так, по ее мнению, проводятся военные операции.

Но журналистка сумела подметить много интересных деталей, отражающих гнетущую атмосферу того места, где обитает нынешний украинский гетман. Иногда на ум приходят параллели с другим бункером, в котором покончил с собой германский фюрер, тоже пытавшийся сделать нацизм новой религией. Вот, что она пишет:

ПАРОЛЬ - «ПАЛЯНИЦЯ»

- Самое поразительное, что бросается в глаза при входе на Банковую (украинский эквивалент Даунинг-стрит) - это насколько темно внутри. Все шторы задернуты, а свет выключен, чтобы уменьшить угрозу того, что здание станет мишенью для воздушных атак или снайперов. Я думала, что темнота была временной мерой из-за последнего налета, но мне сказали, что это делается на постоянной основе. Когда охранник проводил меня по обширным коридорам и вверх по парадной лестнице, я даже не видела своих ног и смогла идти только благодаря фонарику на его телефоне.

- Банковая, бетонный блок офисов, окружен стальным кольцом. Контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной расположены на каждой улице, окружающей комплекс, причем доступ предоставляется только тем, у кого есть соответствующие документы. Гражданские автомобили не могут подъехать близко, а солдаты спрашивают у пешеходов секретные пароли, которые меняются ежедневно - часто бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести (очевидно, что-то вроде пресловутой "паляници", ведь через кордоны, считает англичанка, будут непременно пробиваться только русские. - Ред.).

ВЫТЯНУЛИСЬ ПО СТОЙКЕ «СМИРНО»

- Ранее в тот день сотрудники службы безопасности подобрали меня на одном из контрольно-пропускных пунктов и провезли в фургоне через еще несколько заграждений, прежде чем въехать во внутренний двор через огромные металлические ворота. Внутри окна, двери и бывшие парадные лестницы завалены мешками с песком.

- Сидя в комнате ожидания, где жуткий полумрак по-прежнему освещался только светом телефона, я наблюдала, как военные советники в форме цвета хаки суетливо входят в кабинеты и выходят из них. Вскоре после солдат, сидевший неподалеку, вскочил на ноги. Другие присутствующие в зале также вытянулись по стойке «смирно», когда Зеленский, которого легко было узнать по его небольшому росту и фирменной черной толстовке с надписью «Я украинец», прошел через зал в сопровождении группы советников.

О ЕДЕ И УДОБСТВАХ МОЛЧАТЬ

Уилер сообщает интересные подробности пребывания Зеленского в бункере. В начале СВО украинские пропагандисты всячески опровергали сообщения о том, что президент прячется в укромном месте. Оказалось, так оно и было. Журналистка сообщает:

- Согласно одному правительственному источнику, первоначальный план состоял в том, чтобы оставаться под землей в течение недели. Но события снаружи заставили изменить план. Зеленский и его самые старшие помощники провели большую часть двух месяцев, живя в подполье, периодически выныривая на поверхность, чтобы заверить людей, что он не сбежал.

- Те, кому позволили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, запрещающее им делиться какими-либо подробностями о внутреннем виде бункера или удобствах. Им даже не разрешалось говорить о еде, которую они ели.

КИРКОРОВ СТРАШНЕЕ РАКЕТ

О полном неадеквате, в котором пребывает окружение Зеленского, могут говорить следующие пассажи из репортажа в The Times:

- Изолированная внизу команда наблюдала за боевыми действиями через свои айфоны. Через несколько часов после начала спецоперации охранники выключили свет, когда вокруг правительственного квартала вспыхнула перестрелка (интересно - кого с кем. - Ред.) и выдали пуленепробиваемые жилеты и штурмовые винтовки Зеленскому и дюжине его помощников.

- Руководитель Офиса президента Украины Ермак был в ярости от того, что сотни российских певцов, артистов и влиятельных лиц, поддерживающих СВО, могут свободно путешествовать по Западу. На Банковой был шок, когда Филипп Киркоров, которого назвали «любимым певцом Путина», посетил церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе в этом месяце.

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