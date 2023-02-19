Во Франции Рената Литвинова пыталась продолжить работать как режиссер и актриса, но эта затея не имела успеха Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Еду к Маме на День Рождения. 85 лет. Дорога через Питер, «где еще есть адреса…», - написала Литвинова в своем Телеграм-канале. Она опубликовала в личном блоге ролик, как едет по трассе в Петербург. В дороге слушает аудио-книгу про Гарри Поттера. «Никогда еще Гарри не находился в таком затруднительном положении. Он один в жестоком мире магов. И ему совсем некуда идти...». Многозначительные фразы наверняка записаны неслучайно. Видимо, и Рената почувствовала себя одиноко в «жестоком мире магов…»

Она уехала из России год назад, в начале СВО. В Париже у нее есть квартира. Во Франции она пыталась продолжить работать как режиссер и актриса: поставить спектакли с русскоговорящими артистами. Но эта затея не имела успеха. В основном она снимается в рекламе.

Рената Литвинова вернулась в Россию на юбилей мамы – 23 февраля Алисе Михайловне исполняется 85-лет. Рената пыталась забрать маму с собой за границу. Но та отказывается уезжать.

В свое время Алиса Михайловна работала хирургом. Несмотря на занятость в больнице, всегда много времени уделяла дочери. У них очень теплые отношения.

Рената Литвинова не раз говорила, что ее семья – это мама и дочь Ульяна.