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Политика19 февраля 2023 12:33

Минобороны России нанесло ракетный удар по базе украинских беспилотников

Под тем же Хмельницким наши моряки ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов на железнодорожной станции Гречаны
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в 118 районах. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в 118 районах. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России сообщает, что в ходе специальной военной операции (СВО) высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.

Это те самые беспилотники, которыми ВСУ угрожали нанести удары в ближайшие дни. Все наши ракеты достигли установленных разведкой целей.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге также заявил СМИ об очередных потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 200, на Донецком до 250, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 70, на Херсонском направлении до 15.

В этих боях нашими воинами уничтожены семь складов с боеприпасами, самоходная артиллерийская установка «Krab» (Польша), пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, десятки танков, бронемашин, гаубиц и автомобилей.

В то же время нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.

Генерал-лейтенант отметил, что в Малиновке Запорожской области и Угледаре Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады ВСУ.

И поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

385 - самолетов.

210 - вертолетов.

3178 - беспилотных летательных аппаратов.

405 - зенитных ракетных комплексов.

7935 - танков и других боевых бронированных машин.

1029 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4144 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8458 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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