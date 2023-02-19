В Минобороны России опровергли вбросы про увольнение офицеров ЛНР и ДНР

Военнослужащие Донецкого и Луганского армейских корпусов, принятые в состав Вооруженных Сил РФ с 1 января 2023 года, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минобороны России опровергли сообщения отдельных источников о якобы увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав российских вооруженных сил.

«С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом, подчеркиваем, что информация о якобы увольнении после принятия в состав российских вооруженных сил офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности», - подчеркнули в Минобороны России.

Отметим, что последнее время украинские спецслужбы стали активнее распространять ложь о российской армии. Они фабрикуют различные приказы за подписью генералов российской армии, ДНР или ЛНР, где говорится о фантазийных событиях, которые в реальности не происходят.

В военном ведомстве официально заверили, что ни одного приказа минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса «не существует и не издавалось».

«Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав Вооруженных Сил РФ с 1 января текущего года, достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции», - отметили в военном ведомстве.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Стешин: Применение химического оружия не принесет Киеву победу (подробнее)