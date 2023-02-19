Юрий Антонов: «Очень сочувствую Роману Костомарову. Но я бы не стал обвинять врачей…»

Музыкант Юрий Антонов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

19 февраля автор хитов «От печали до радости», «Поверь в мечту» и многих-многих других отмечает 78-летие. Мы поздравили Юрия Антонова с днем рождения, пожелали творческих успехов, а главное - здоровья. Вот уже несколько лет его мучают боли в ноге. «Ходить больно. Иногда бывает боль такая сильная, что стараешься всячески отвлечься, думать, о чем угодно, чтоб пройти несколько метров», - Юрий Михайлович рассказывал нам в интервью. После операции на колене он проходит реабилитацию.

- Спасибо за поздравления, - сказал «КП» Юрий Антонов. - Реабилитация все еще продолжается...

- Как настроение?

- Ну так… По-разному.

- Что думаете, где врачи лучше – у нас или в Германии (Юрия Антонова лечили не только в России, но и за границей)?

- Трудно сказать... Там сложно общаться из-за языкового барьера. У нас есть очень хорошие специалисты, но общей уровень медицины… сильно отличается от западного. В Германии за 80 послевоенных лет все-таки была стабильность, а у нас нет. Только сейчас налаживается. За три года что лечу ногу, я прошел через многое.

- Вы следите за трагедией с фигуристом Романом Костомаровым? Из-за пневмонии у него начался сепсис и, по некоторым данным, некроз тканей на ногах и на руках. Роман больше месяца балансирует между жизнью и смертью. Ему сделали серьезные операции, но его состояние продолжает внушать опасение. Поклонники фигуриста критикуют врачей, мол, недоглядели, упустили…

- Я слежу за этой трагедией, мне очень жалко Романа. Но надо смотреть глубже: из-за чего случились такие последствия? Я бы не стал обвинять только врачей. Надо искать причины в самом Костомарове. У каждого свой организм. Надо знать все обстоятельства… Очень сочувствую Роману. Он мне симпатичен. Но, думаю, дело не во врачах.

Хотя среди них есть и такие, которых не грех поругать. Мне попадались. У хорошего врача должна быть профессиональная интуиция, воображение, которое помогает предусмотреть последствия...

Несколько лет назад Юрий Антонов подвергнул ногу. Вроде бы пустяковая травма обернулась несколькими операциями. Австрийские врачи собирали колено буквально по частям. Однако спустя время Антонову все равно понадобилась полная замена сустава.