Зюганов заявил, что на Украине Россия сражается не с народом, а с идеологией нацизма

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Против нашей страны гибридное противостояние начали довольно давно, - отметил Геннадий Зюганов. - И очень эффективно ее готовили. Украина была выбрана в качестве плацдарма. Я был поражен работой в Страсбурге и в политическом комитете в Париже: европейские политики всячески потакали нацизму, фашизму и бандеровщине на Украине. Они нас, Россию, ругали и критиковали за все на свете. За Белоруссию, Югославию, Чечню, Сирию. Я был поражен такой согласованной позицией, которую американцы протаскивали там.

Мы все сделали для того, чтобы избавить Европу от нацистской идеологии.

Но даже Германия не оценила нашу огромную ей помощь. Мы помогли стране объединиться, снабжали ее дешевым природным газом. Благодаря этому она стала ведущей экономикой в Европе. И как позорно страна легла под американцев. Те взорвали три трубы нашего «Потока», а немцы даже рот не раскрывают на эту тему. Это просто дикое позорище.

Они объявили войну в целом русскому миру, великой цивилизации. Им не нужны ни Пушкин, ни Чайковский, ни Достоевский, ни Суворов. Я уж не говорю о великих гениях советской эпохи - Ленине, Сталине, о талантливых полководцах – Жукове, Рокоссовском, Коневе и Ватутине. Это варварство в высшей степени.

Да вообще ни русские, ни украинцы на самом деле не нужны ни американцам, ни европейцам. Посмотрите на их тупые лица, которые сладострастно вооружают украинских нацистов.

- Геннадий Андреевич, то есть, пружину методично сжимали и она неминуемо должна была разжаться?

- На мой взгляд, эта специальная операция была просто неизбежной. Весь вопрос в том, когда надо было начинать. Мы еще в 2014 году настаивали на признании республик. Сейчас и президент согласился с нашей позицией.

Я почему на этом настаивал? Я Украину знаю как свою родную область. У меня оттуда супруга, у меня там три брата работали, там старший брат отца похоронен. Отец сражался в годы войны на Украине, дрался четыре месяца за Одессу, под Севастополем был тяжело ранен.

Я знал, я видел, как эта бандеровская свора захватывала различные рычаги власти. Я был поражен вот этой нацистской идеологией, которая расползалась как короста, как раковая опухоль, захватывая школу, вузы, молодежь, литературу. Как они подчиняли себе средства информации. Я открыл их школьные учебники – со второго класса воспитывали ненависть ко всему русскому, народному, советскому.

- Это все – общие слова. Порой трудно понять что-то, чего не увидеть своими глазами и не услышать своими ушами.

- Услышали и увидели, когда пошли факельные шествия нацистского толка, когда стали Героя присваивать фашистскому пособнику Бандере. Вдумайтесь: отцы и деды сражались с гитлеровцами, у которых Бандера был самым злобным и лютым псом, уничтожавшим тысячами русских, украинцев, евреев. На одной Волыни были вырезаны почти сто тысяч поляков. И вот этого людоеда и его соратников-бандитов из ОУН-УПА* возводят в ранг национальных героев! А тот, кто носит красную звезду и георгиевскую ленточку на своих орденах и медалях, оказались вдруг врагами!

Так же власти Украины и их идеологи и пропагандисты стали внушать народу, что их враг – русский народ. Это на Украине, где по опросу института Геллапа 83 % граждан страны материнским языком считают русский!

Эти же власти систематически саботировали мирные Минские соглашения с Донбассом, одновременно переводили свою армию на натовские образцы и вооружались, снабжали, закапывались в укрепления и готовили новую агрессию против многострадального населения Донецкой и Луганской народных республик.

Поэтому спецоперацию России по защите русских людей на Донбассе, которую объявил президент, мы, КПРФ, активно поддержали.

Но я должен подчеркнуть: речь идет не о противостоянии с украинским народом. Речь идет о борьбе с идеологией, которую навязывают народу. Мы помогаем украинскому народу освободиться от этой идеологии и практики нацизма и бандеровщины, спастись от этой лютой ненависти.

- Геннадий Андреевич, мы выстоим в этом противостоянии с коллективным Западом?

- Абсолютно. Потому что мы на стороне правды и справедливости. Но в победу надо вкладываться. Победа требует максимальной мобилизации, сплоченности общества. Она требует и мобилизации в области материальной: развития производства, освоения новейших технологий.

Американский капитал, лютый и жуткий, когда-то вскормил Гитлера. Сегодня он стрижет купоны с войны с Россией, подпитывая нацистскую заразу на Украине и в Европе.

Но мы выстоим. Танки с паучьими крестами уже ползали по телу нашей великой советской страны. Мы знаем, как с ними бороться.

- Согласен. Кстати, на днях глава государства, принимая лидера Компартии, начал разговор с поздравления КПРФ с ее 30-летием.

- Нас поздравили 132 страны и делегации, от Украины и Прибалтики до Казахстана, от Пекина до Гаваны. Это событие. С нашей партией считаются, ее уважают.

*Запрещенная в России экстремистская организация