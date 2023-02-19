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Политика19 февраля 2023 15:38

На Украину из Европы доставили контейнеры с «радиоактивными материалами»

Киевский режим собирается использовать радиоактивные отходы для локального заражения местности, чтобы явить миру очередную «пробирку Пауэлла»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Киевский режим собирается использовать радиоактивные отходы для локального заражения местности

Киевский режим собирается использовать радиоактивные отходы для локального заражения местности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны сообщили тревожную новость: для реализации громкой провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами.

«Их подельники главы киевского режима собираются использовать для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов», - заявили в Минобороны.

Провокацию киевский режим готовит к открытию 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Там официальный Киев планирует явить свою «пробирку Пауэлла» и обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

«Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», - подчеркнули в военном ведомстве.

Об этих планах западных спецслужб «Комсомолка» рассказывала в материале от 14 февраля «Западу нужен информационный «взрыв» Чернобыля, чтобы родить миру «пробирку Пауэлла»».

Тогда Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию разоблачил детали готовящейся западными спецслужбами провокации с Чернобыльской АЭС и сообщил о подготовке киевским режимом при поддержке США и европейских стран крупномасштабной информационной провокации («великого события») для обвинения России.

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