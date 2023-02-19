На Украину из Европы доставили контейнеры с «радиоактивными материалами»

Киевский режим собирается использовать радиоактивные отходы для локального заражения местности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны сообщили тревожную новость: для реализации громкой провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами.

«Их подельники главы киевского режима собираются использовать для инсценировки локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов», - заявили в Минобороны.

Провокацию киевский режим готовит к открытию 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН. Там официальный Киев планирует явить свою «пробирку Пауэлла» и обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности.

«Целью провокации является обвинение Вооруженных Сил Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», - подчеркнули в военном ведомстве.

Об этих планах западных спецслужб «Комсомолка» рассказывала в материале от 14 февраля «Западу нужен информационный «взрыв» Чернобыля, чтобы родить миру «пробирку Пауэлла»».

Тогда Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию разоблачил детали готовящейся западными спецслужбами провокации с Чернобыльской АЭС и сообщил о подготовке киевским режимом при поддержке США и европейских стран крупномасштабной информационной провокации («великого события») для обвинения России.

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