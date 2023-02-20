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Звезды20 февраля 2023 4:00

Эльза Леждей спасла карьеру мужа, а сама осталась звездой одной роли

Исполняется 90 лет со дня рождения актрисы культовой саги «Следствие ведут знатоки»
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Всенародно любимое трио сыщиков называлось ЗнаТоКи (по первым буквам фамилий героев): Леждей в нем отвечала за стиль и красоту, Каневский (в центре) - за юмор и обаяние, а Мартынюк - за моральные принципы. Фото: Кадр из фильма

Всенародно любимое трио сыщиков называлось ЗнаТоКи (по первым буквам фамилий героев): Леждей в нем отвечала за стиль и красоту, Каневский (в центре) - за юмор и обаяние, а Мартынюк - за моральные принципы. Фото: Кадр из фильма

Ни для кого не секрет, что все три звезды сериала «Следствие ведут знатоки» именно этим сериалом и запомнились. Георгий Мартынюк для всех был Пал Палычем Знаменским, Леонид Каневский - Шуриком Томиным, ну а Эльза Леждей - Зинаидой Кибрит. Между тем у нее в биографии было еще около сорока ролей, и не в последних фильмах; но «Знатоки» буквально съели все воспоминания о предыдущих героинях, словно их и не было.

ОТ ПОДРУГИ ПАВКИ КОРЧАГИНА ДО ПРОСТИТУТКИ

Еще студенткой Щепки сыграла первую роль в кино, и сразу центральную - в исторической драме «Море студеное» о нескольких поморах, оказавшихся на необитаемом острове. А потом снялась в «Павле Корчагине» по мотивам романа «Как закалялась сталь», влюбилась в одного из постановщиков этой картины - Владимира Наумова, вышла за него замуж, родила ему сына Алексея, снялась в фильме «Ветер»… Там она, кстати, сыграла очень яркую роль проститутки Мари, в которой при всем желании трудно заметить что-то общее с Кибрит. Актрисой она была отличной и разноплановой, и фильмы вроде бы попадались серьезные, и партнеры как на подбор, от Василия Ланового до Татьяны Дорониной. Мало кто помнит, что она снялась даже в знаменитой «Балладе о солдате» - сыграла жену фронтовика-инвалида (Евгений Урбанский).

Вот только большой звездой она так и не стала. А с Владимиром Наумовым в какой-то момент развелась. Кстати, это был не первый ее брак: до того она успела побывать замужем за актером Геннадием Юдиным, игравшим в «Море студеном» ее жениха. А после Наумова у нее был роман с актером Вячеславом Шалевичем. А потом - с художником Борисом Мессерером… Ходили слухи, что Наумов интриговал, чтобы ей больше не давали серьезных ролей.

В сериал про знатоков она попала почти случайно: актриса Анна Антоненко-Луконина, утвержденная на роль, забеременела, и ждать, пока она родит, съемочная группа не могла. Вообще идея заключалась в том, чтобы пригласить на главные роли актеров Театра на Малой Бронной - там служили и Мартынюк, и Каневский, и Антоненко-Луконина. Трех актеров даже не пробовали на роли - просто собирались выстроить весь сериал вокруг успешных и хорошо знавших друг друга по сцене исполнителей.

Леждей к Театру на Малой Бронной отношения не имела, но вписалась в «Знатоков» идеально. Говорят, ее кандидатуру предложили Ольга и Александр Лавровы, придумавшие «Знатоков» и писавшие сценарии ко всем сериям. Александр работал старшим следователем, а Ольга - журналисткой, и вроде бы муж в этом дуэте отвечал за придумывание сюжетов (которые часто были вдохновлены реальными уголовными делами), а жена - за литературную обработку.

МУЖА КИБРИТ НЕ УВИДЕЛИ

Сериал благословил лично министр внутренних дел Николай Щелоков. Это был своего рода ответ на фильмы о разведчиках, которые валом повалили после того, как председателями КГБ стали сначала Владимир Семичастный, а потом Юрий Андропов. МВД, как известно, с КГБ соперничало, и там в противовес образу элегантного шпиона хотели создавать образы благородных следователей и оперативников. Но никакое МВД не могло обеспечить того зрительского успеха, который сопутствовал «Знатокам». Изначально планировалось снять несколько серий и на этом закончить, но зрители (в том числе из министерства) требовали продолжения. А когда Томин погиб в финале восьмой серии, ЦТ завалили гневными письмами с требованием оставить его в живых: «Если убьете Томина, я разобью телевизор!»

Актеры из «Знатоков» много общались с настоящими следователями и оперативниками, а Леждей предстояло выучить много терминов из лексикона экспертов-криминалистов. Мартынюк вспоминал, что именно это давалось ей труднее всего: «Ей этот текст был порой в тягость, но она тщательно все заучивала. А мы с Каневским ей помогали. В перерывах между съемками вставляли в разговор эти словечки, чтобы Эльза их запомнила. Она была великолепным другом и человеком. Все наши совместные «знатоковские» посиделки проходили именно у Леждей».

Актриса постаралась «очеловечить» свою героиню, сочтя, что в сценариях она вышла «суховатой». При этом почему-то не хотела, чтобы делался акцент на личной жизни героини: в какой-то момент Кибрит говорит, что выходит замуж, но мы даже не видим ее супруга. В реальной же жизни у нее наконец наступило счастье: она влюбилась в актера Всеволода Сафонова, которого перед тем знала много лет (еще в 50-е она снималась с ним в картине «Шторм»). К началу 70-х он сильно пил - ему казалось, что он стал невостребованным, а слава осталась позади. Но благодаря Леждей завязал с алкоголем. А карьера волшебным образом возродилась: он снялся в «Белорусском вокзале», в популярном сериале «Совесть»…

Всеволод Дмитриевич и Эльза Ивановна прожили вместе больше 20 лет. В начале 90-х ему диагностировали рак легких, и в 1992-м он скончался. А его вдова прожила на свете еще девять лет, чтобы летом 2001-го скончаться от той же самой болезни. И все эти годы не снималась в кино. В последней для нее серии «Знатоков», вышедшей в 1989-м (она называлась «Мафия»), ее героиня появляется всего на минуту. В 1992-м вышел еще один, ныне забытый фильм «Волчицы» - и все…

КСТАТИ

Как сложились судьбы других знатоков?

В фильме «Слушать в отсеках» Мартынюк сыграл офицера-подводника. Фото: Кадр из фильма

В фильме «Слушать в отсеках» Мартынюк сыграл офицера-подводника. Фото: Кадр из фильма

Георгий Мартынюк проработал в Театре на Малой Бронной всю жизнь. И говорил, что отыгрывался на сцене после съемок в «Знатоках» (бесконечно изображать положительного Пал Палыча Знаменского ему явно было скучновато). «Моими любимыми ролями были вечно пьяные сантехники», - сказал он однажды в интервью. Но от образа следователя было никуда не деться. В одном спектакле они с Леонидом Каневским играли зеков, и зрители в зале откровенно хихикали, видя их в этих ролях. А однажды Мартынюку по блату выписали билет на самолет, на который билетов в продаже уже не было. Вот только выписали не на его фамилию, а на Павла Павловича Знаменского… Еще к нему обращались за помощью, как к настоящему следователю: одна безутешная женщина жаловалась на то, что ее сын получил срок за ДТП, и мечтала, чтобы дело пересмотрели под руководством Пал Палыча. При этом знаменитый герой серьезно мешал ему в карьере: например, его не утвердили на роль Шервинского в «Днях Турбиных» Владимира Басова, поскольку этот персонаж не вязался с образом идеального следователя.

Мартынюк был женат сначала на актрисе Валентине Марковой (их единственная дочь умерла в 1985-м, в возрасте 20 лет, от остановки сердца), а потом - на враче по имени Ниеле, с которой прожил больше тридцати лет. После завершения «Знатоков» он работал в основном в театре. Скончался в 2014 году.

В начале 90-х Каневский уехал в Израиль.

В начале 90-х Каневский уехал в Израиль.

Леонид Каневский, как и Мартынюк, терял роли из-за Томина - например, не сыграл слугу Тристана в «Собаке на сене» (его заменили Арменом Джигарханяном). С другой стороны, в образах господина Бонасье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» или экскаваторщика в «Мэри Поппинс, до свиданья» он все-таки появился. Проблема в том, что роли ему давали в основном небольшие, да и было их немного.

В начале 90-х Каневский уехал в Израиль, стал сооснователем театра «Гешер», а в начале 2000-х вновь начал активно сниматься в России. Он сыграл в обновленных «Знатоках» - две части, «Третейский судья» и «Пуд золота», вышли в 2002 и 2003 годах, но зрители их не приняли. Зато по выходным на НТВ уже много лет идет передача «Следствие вели…», где Каневский рассказывает о громких преступлениях советской эпохи (об одном из громких преступлений, совершенном в СССР, а раскрытом только в этом году).

5 фильмов из цикла «Следствие ведут знатоки»*

«Черный маклер» (1971)

«Динозавр» (1972)

«Любой ценой» (1977)

«Подпасок с огурцом» (1979)

«Мафия» (1989)

*Всего с 1971-го по 1979-й вышло 22 фильма, плюс еще два - в 2002-м (уже без Леждей).

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