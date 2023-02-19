Что происходит с Романом Костомаровым после ампутаций: есть риск развития отека мозга

Фигурист Роман Костомаров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние Романа Костомарова после ампутаций по-прежнему остается тяжелым. Фигурист отекает. В его организме стала скапливаться жидкость. Врачи приняли решение установить дренаж. Впрочем, медики не теряют надежду победить новые осложнения.

Роман Костомаров больше месяца находится в московской Коммунарке, куда поступил с двусторонней пневмонией. "Скорую" ему вызвали, когда он потерял сознание. Его экстренно госпитализировали. Сначала его привезли в ГКБ им. Мухина, а затем перевели в Коммунарку.

Инфекция распространялась стремительно. Фигуриста ввели в искусственную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем - к экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ее применяют в экстренных случаях.

После длительного нахождения в коме у Романа появились проблемы с кровообращением, начались некроз, сепсис, интоксикацией организма. В какой-то момент развилась гангрена. Чтобы спасти спортсмену жизнь, врачам пришлось решиться на ампутации. Фигурист перенес несколько тяжелых операций, питается он через зонд.

После очередной ампутации состояние пациента резко ухудшилось. Его снова ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Легкие фигуриста практически отказали. Правое легкое не функционирует самостоятельно. В левом легком обнаружен обширный фиброз, скапливается жидкость, работает только нижняя доля левого легкого. Дышать сам Костомаров не может.

Все это привело к гидротораксу - скоплению жидкости. Его причиной стало нарушение оттока лимфы из легочной ткани. Вода в организме стоит долго из-за снижения выводимости почками.

Роману установили дренаж. У него забиты сосуды. Его нынешнее состояние не позволяет медикам проводить какие-либо хирургические вмешательства.

Врач-нефролог израильского медицинского центра Хадасса в Москве Анна Коробкина склонна полагать, что отек дают не только почки. "Это может быть вызвано тромбозом, потерей белка. Начался процесс распада всех органов. Учитывая тяжесть состояния, скорее всего, есть общая полиорганная недостаточность, в том числе, почечная недостаточность. Отеки стали следствием многих серьезных нарушений в работе организма, и всегда есть риск развития отека мозга", - цитирует врача Woman.ru.

Ранее главный врач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что врачи выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения для Костомарова, чтобы спасти его жизнь. "К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Ситуация была критическая. Было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели. Тактика лечения, как и любая другая, имеет свою цену. Не все угрозы сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет",- заявил Проценко. Он возглавляет группу медиков, которые занимаются лечением Романа.