В Санкт-Петербурге прошел первый в России поэтический концерт на языке жестов

Фото: Григорий Белов

21 октября в Санкт-Петербурге прошел уникальный концерт поэзии - стихи на нем не только прочитали, но и “показали”. Поэзия читалась в этот день на русском жестовом языке. Слышащие гости и те, кто много лет «живет в тишине», собрались в Библиотеке Кировских островов. Мероприятие стало отчетным концертом конкурса «Рифмы тишины» - первого в России инклюзивного конкурса подобного формата.

Организаторами конкурса стали Центр «Мир да Лад» и добровольческий творческий Проект «Поэзия – экология души» соединили два мира: мир глухих и мир слышащих людей. Познакомив эти два мира через призму современной поэзии. В течение четырех месяцев поэты из регионов России высылали свои произведения на конкурс. Победителями стали 10 авторов, чьи стихи перевели на русский жестовый язык, сообщают "Открытые НКО".

Победителей выбирали не только по тому, как мастерски автор владеет словом, но и по возможности перевода произведения на жестовый язык. Организаторы отмечают, что это очень сложная, а порой и непосильная задача, так как восприятие текста, образов у людей с нарушением слуха отличается от восприятия слышащих. Глухим людям чтение дается тяжелее. Стихотворение по сути своей - сложная концентрация образов, метафор, смыслов, не слишком считываемая глухим человеком.

- Дело в том, что сегодня современная поэзия не входит ни в одну образовательную программу для слабослышащих и глухих. Мы провели опрос и исследование среди неслышащих ребят и выяснили, что оказывается текстовую информацию ребята, неслышащие с рождения, воспринимают достаточно сложно, им лучше перевести общение на жестовый язык. А значит получается, что способов познакомится с современной культурой, литературой, «прочитать» авторов практически нет, - рассказали в Центре "Мир да Лад".

Помимо стихотворений победителей, на конкурсе прозвучали произведения специального гостя мероприятия - юной поэтессы Софьи Иващенко, участницы шоу «Лучше всех», почетной участницы движения «Питер читает», призера нескольких литературных конкурсов.

На этом Проект не завершается. Впереди выпуск 10 эпизодов подкаста «Про добро АРТ», где финалисты конкурса расскажут о своём творческом пути.

Фото: Григорий Белов.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.