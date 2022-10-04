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Общество4 октября 2022 14:11

Продает рассаду и варит мыло: 10-летняя школьница из Челябинска сама зарабатывает деньги, чтобы заниматься благотворительностью

Еще Альмена копит на мечту – хочет купить участок земли, построить там дом, где может выращивать растения и лечить животных
Юлия САЛЬНИКОВА
Юлия САЛЬНИКОВА
Альмене Раймбековой – десять. С шести лет она зарабатывает сама: выращивает рассаду, варит мыло, катает валенки, делает бусы из полимерной глины

Альмене Раймбековой – десять. С шести лет она зарабатывает сама: выращивает рассаду, варит мыло, катает валенки, делает бусы из полимерной глины

Альмене Раймбековой десять лет. Уже четыре года, со своих шести, она зарабатывает деньги сама: выращивает рассаду, варит мыло, катает валенки, делает бусы из полимерной глины. Доход для ребенка неплохой и заработанные деньги Альмена давно могла потратить на новый телефон, игрушки или другие детские радости. Но вместо этого она покупает смесь для ребенка, у мамы которого нет денег. Еду для голодного. Закрывает сбор на лечение незнакомого человека. Закупается гречкой и несет крупу в приют для животных. Обивает пороги салонов красоты с просьбой сделать бесплатную стрижку и маникюр для мам детей с инвалидностью.

«Я не попрошайка»

У Альмены нет богатых родителей, она живет в Челябинске вместе с мамой Валентиной и младшей сестрой Арланой в обычной квартире. Мама трудится на нескольких работах, чтобы содержать семью, и тоже занимается волонтерством. К решению стать добровольцем и помогать другим ее привело трудно детство - Валентина выросла в маргинальной семье, из которой однажды убежала и уже не вернулась. Об этом она рассказала порталу «Открытые НКО» Валентина.

Женщина смогла найти в себе силы и состоялась в жизни, стала мамой двух чудесных дочек и волонтером. Таким образом, через благотворительность, Валентина решила вернуть судьбе должок: помогать тем, кто, как и она когда-то, оказался в силу обстоятельств без дома и поддержки. Вот уже много лет помогает бездомным, женщинам с детьми, которым некуда идти. Сейчас в квартире приняли маму с двумя детьми. У Вали есть группа в соцсетях, при помощи которой ищут одежду и обувь для нуждающихся, продукты и товары для малышей.

- Такие семьи находят меня уже сами, часто им дают мои контакты в больницах, куда они попадают, - рассказала Валентина.

Первое время Альмена смотрела на маму, спрашивала, зачем она помогает, Валентина отвечала. А потом вопросы ушли. Помогать стало в этой семье такой же нормой, как ждать, что вечером стемнеет. И когда помощь понадобилась им самим, Альмена твердо решила – если кто им и поможет, то она сама.

У Альмены, дочки Валентины, легкая форма ДЦП и эпилепсия, в первом классе она перенесла микроинсульт. С рождения девочку мучили страшные головные боли. Нужно было сделать МРТ, а денег не было. Когда мама предложила обратиться к людям за помощью, Альмена отрезала: “Я не попрошайка”.

Вместо этого она начала зарабатывать сама: катать валенки на продажу, выращивать растения – на подоконниках появились цветы, перцы, лимон, банановое дерево. Сначала все это расходилось по знакомым, потом про школьницу узнали в Интернете и появились заказы со всей Челябинской области и даже из других регионов. Альмена заработала даже больше, чем нужно для лечения – 16 тысяч.

- Потом говорит: «мама, а у нас еще денежки остались?». И предложила купить подарки ветеранам. Это было как раз накануне 9 мая. Стали думать, что купить. Я предложила ленты, а дочь говорит очень так рассудительно: «Ленты могут развязаться и потеряться, лучше купить пряники – они хотя бы с ними чай попьют». Заказали пряники с праздничными надписями и отвезли в интернат, - рассказала Валентина.

С тех пор школьница каждый месяц тратит половину своего заработка на благотворительность: покупает салфетки и подгузники малышам-отказникам, продукты для нуждающихся семей, детское питание, помогает приютам для животных.

Валентина с дочками - Альменой и Арланой

Валентина с дочками - Альменой и Арланой

«Мам, ну ты же ходишь? А она нет»

Масштабы доброты и бескорыстия Альмены иногда поражают даже ее маму. Девочка, получая на день рождения хорошие подарки, потом отдает их тем, кто в них больше нуждается. На прошлый новый год Альмена написала письмо деду Морозу. Когда Валя прочитала, о чем просит дочка, говорит – задергался глаз. Альмена попросила игрушку для сестры и «чтобы мама не плакала по ночам». И ничего не попросила для себя.

Альмена копит на мечту – хочет купить участок земли, построить там дом, где может выращивать растения и лечить животных. Она хотела бы стать ветеринаром. Она учит немецкий, мечтает выучить китайский, чтобы больше знать о лечебных травах. Учителя говорят, что такой девочке нечего уже делать в коррекционном классе.

- Мы когда только обратились к репетиторам, я подхожу к дочери и говорю, месяц заканчивается. А она отвечает: «а я уже все оплатила». Так она сама оплачивает дополнительные уроки, откладывает на учебу в вузе. Как-то я увидела ее с Уголовным кодексом. Спрашиваю – это что еще такое? А она объясняет, что в будущем хочет запустить большой проект, который объединит всю Россию. Хочет помогать детям и животным. А для того, чтобы отстаивать права работников своего будущего фонда и тех нуждающихся людей, которые обратятся, надо знать закон.

Пока что к большой мечте идут маленькими шагами - сбережения уходят в основном на помощь тем, кому она сейчас нужнее. Альмена не может пройти мимо чужой беды. Как-то она увидела в Интернете сбор в помощь мальчику из Челябинска на покупку слухового аппарата и перечислила семье три тысячи рублей. Сбор в итоге удалось закрыть. А с тем мальчиком Альмена познакомилась лично. Они не только подружились сами, теперь дружат целыми семьями, ездят друг к другу в гости, вместе ходят гулять.

- Интересно, но только потом мы узнали, что до нашего знакомства мама этого мальчика купила у Альмены часы, которые дочь сделала. Эти часы у них до сих пор в доме висят, - рассказывает Валентина.

Самая большая единовременная помощь, которую Альмена оказала незнакомому человеку – была сумма в 33 200 рублей.

- Она много работала, продавала растения, варила мыло, делала бусы из полимерной глины. Хотела часть денег потратить на зимнюю куртку. И узнала о ситуации в незнакомой нам семье. Там мама попала в серьезную аварию. Нужно было закрыть сбор на два важных для лечения укола. Общая сумма – 33 200 рублей. Альмена решила отдать свои сбережения. Я объяснила, что такую сумму ей придется копить заново и вероятно долго. Она посмотрела на меня и ответила: «Мама, ну ты же ходишь? А она нет».

Альмена помогла закрыть сбор для этой женщины, а сама ходила в старой куртке. В тот год она потратила на благотворительность около 70 тысяч рублей в сумме. Примерно столько тратит ежегодно.

Школьница каждый месяц тратит половину своего заработка на благотворительность

Школьница каждый месяц тратит половину своего заработка на благотворительность

Сделала красивыми 16 мам

Первый свой большой социальный проект Альмена придумала, когда лежала в московском НИИ. В палатах вокруг было много детей с инвалидностью и их мам - уставших, грустных, вымотанных. Альмене захотелось прийти им на помощь и сделать так, чтобы они ненадолго забыли о проблемах и почувствовали себя счастливыми. Дни красоты для мам детей с инвалидностью устраивают порой разные НКО. Но, чтобы такой проект придумал и полностью организовал десятилетний ребенок, такого ни в одном другом регионе еще не было.

Альмена назвала проект «Улыбка мамы». Она сама стала ходить в салоны и просить мастеров присоединиться к доброй акции.

- Меня попросила только распечатать листовки. Остальное все сделала сама. Не везде, конечно, ей были рады. Где-то откровенно крутили у виска, где-то грубили. Но нашлись и отзывчивые люди. Альмена выбирала тех, кто действительно нуждается в поддержке: мамы с детьми-инвалидами, мамы, у которых инвалидность. Она их приводила в салоны, присоединившиеся к проекту. Там им делали стрижки, маникюр. Всего в проекте приняли участие 16 мам. Но на этом дочка решила закончить – разочаровалась, - вспоминает Валентина.

Оказалось, что вместо благодарности некоторые женщины стали требовать с ребенка новые услуги. Кто-то писал Альмене, что им не подходит салон и надо другой, ближе к дому или более элитный. Девочке в силу возраста очень сложно мириться с несправедливостью. Она не понимала, почему взрослые люди себя так ведут. Почему она помогает, а им хорошо не становится.

Сейчас Альмена дружит со многими волонтерами и фондами из Челябинска. И несколько раз, когда помощь требовалась ей самой, находились и добрые люди. При помощи волонтерского сообщества «Помоги малышу» удалось собрать деньги на лечение девочки и оплату перелёта в Москву. А однажды семье написал незнакомый человек, представился Дмитрием. Он прочитал про школьницу в Интернете. И когда узнал, что семья копит деньги на лечение ребенка, помог оплатить клинику. Он, кстати, до сих пор поддерживает связь с этой семьей, однажды даже приезжал в Челябинск, чтобы помочь Валентине решить вопрос с отоплением в доме.

Чтобы быть счастливой, у Альмены есть свой секрет:

- Когда идешь с утра чистить зубы, надо смотреть в зеркало и улыбаться. А потом сказать: «я самая лучшая и у меня будет прекрасный день».

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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