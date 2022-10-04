Продает рассаду и варит мыло: 10-летняя школьница из Челябинска сама зарабатывает деньги, чтобы заниматься благотворительностью

Альмене Раймбековой – десять. С шести лет она зарабатывает сама: выращивает рассаду, варит мыло, катает валенки, делает бусы из полимерной глины

Альмене Раймбековой десять лет. Уже четыре года, со своих шести, она зарабатывает деньги сама: выращивает рассаду, варит мыло, катает валенки, делает бусы из полимерной глины. Доход для ребенка неплохой и заработанные деньги Альмена давно могла потратить на новый телефон, игрушки или другие детские радости. Но вместо этого она покупает смесь для ребенка, у мамы которого нет денег. Еду для голодного. Закрывает сбор на лечение незнакомого человека. Закупается гречкой и несет крупу в приют для животных. Обивает пороги салонов красоты с просьбой сделать бесплатную стрижку и маникюр для мам детей с инвалидностью.

«Я не попрошайка»

У Альмены нет богатых родителей, она живет в Челябинске вместе с мамой Валентиной и младшей сестрой Арланой в обычной квартире. Мама трудится на нескольких работах, чтобы содержать семью, и тоже занимается волонтерством. К решению стать добровольцем и помогать другим ее привело трудно детство - Валентина выросла в маргинальной семье, из которой однажды убежала и уже не вернулась. Об этом она рассказала порталу «Открытые НКО» Валентина.

Женщина смогла найти в себе силы и состоялась в жизни, стала мамой двух чудесных дочек и волонтером. Таким образом, через благотворительность, Валентина решила вернуть судьбе должок: помогать тем, кто, как и она когда-то, оказался в силу обстоятельств без дома и поддержки. Вот уже много лет помогает бездомным, женщинам с детьми, которым некуда идти. Сейчас в квартире приняли маму с двумя детьми. У Вали есть группа в соцсетях, при помощи которой ищут одежду и обувь для нуждающихся, продукты и товары для малышей.

- Такие семьи находят меня уже сами, часто им дают мои контакты в больницах, куда они попадают, - рассказала Валентина.

Первое время Альмена смотрела на маму, спрашивала, зачем она помогает, Валентина отвечала. А потом вопросы ушли. Помогать стало в этой семье такой же нормой, как ждать, что вечером стемнеет. И когда помощь понадобилась им самим, Альмена твердо решила – если кто им и поможет, то она сама.

У Альмены, дочки Валентины, легкая форма ДЦП и эпилепсия, в первом классе она перенесла микроинсульт. С рождения девочку мучили страшные головные боли. Нужно было сделать МРТ, а денег не было. Когда мама предложила обратиться к людям за помощью, Альмена отрезала: “Я не попрошайка”.

Вместо этого она начала зарабатывать сама: катать валенки на продажу, выращивать растения – на подоконниках появились цветы, перцы, лимон, банановое дерево. Сначала все это расходилось по знакомым, потом про школьницу узнали в Интернете и появились заказы со всей Челябинской области и даже из других регионов. Альмена заработала даже больше, чем нужно для лечения – 16 тысяч.

- Потом говорит: «мама, а у нас еще денежки остались?». И предложила купить подарки ветеранам. Это было как раз накануне 9 мая. Стали думать, что купить. Я предложила ленты, а дочь говорит очень так рассудительно: «Ленты могут развязаться и потеряться, лучше купить пряники – они хотя бы с ними чай попьют». Заказали пряники с праздничными надписями и отвезли в интернат, - рассказала Валентина.

С тех пор школьница каждый месяц тратит половину своего заработка на благотворительность: покупает салфетки и подгузники малышам-отказникам, продукты для нуждающихся семей, детское питание, помогает приютам для животных.

Валентина с дочками - Альменой и Арланой

«Мам, ну ты же ходишь? А она нет»

Масштабы доброты и бескорыстия Альмены иногда поражают даже ее маму. Девочка, получая на день рождения хорошие подарки, потом отдает их тем, кто в них больше нуждается. На прошлый новый год Альмена написала письмо деду Морозу. Когда Валя прочитала, о чем просит дочка, говорит – задергался глаз. Альмена попросила игрушку для сестры и «чтобы мама не плакала по ночам». И ничего не попросила для себя.

Альмена копит на мечту – хочет купить участок земли, построить там дом, где может выращивать растения и лечить животных. Она хотела бы стать ветеринаром. Она учит немецкий, мечтает выучить китайский, чтобы больше знать о лечебных травах. Учителя говорят, что такой девочке нечего уже делать в коррекционном классе.

- Мы когда только обратились к репетиторам, я подхожу к дочери и говорю, месяц заканчивается. А она отвечает: «а я уже все оплатила». Так она сама оплачивает дополнительные уроки, откладывает на учебу в вузе. Как-то я увидела ее с Уголовным кодексом. Спрашиваю – это что еще такое? А она объясняет, что в будущем хочет запустить большой проект, который объединит всю Россию. Хочет помогать детям и животным. А для того, чтобы отстаивать права работников своего будущего фонда и тех нуждающихся людей, которые обратятся, надо знать закон.

Пока что к большой мечте идут маленькими шагами - сбережения уходят в основном на помощь тем, кому она сейчас нужнее. Альмена не может пройти мимо чужой беды. Как-то она увидела в Интернете сбор в помощь мальчику из Челябинска на покупку слухового аппарата и перечислила семье три тысячи рублей. Сбор в итоге удалось закрыть. А с тем мальчиком Альмена познакомилась лично. Они не только подружились сами, теперь дружат целыми семьями, ездят друг к другу в гости, вместе ходят гулять.

- Интересно, но только потом мы узнали, что до нашего знакомства мама этого мальчика купила у Альмены часы, которые дочь сделала. Эти часы у них до сих пор в доме висят, - рассказывает Валентина.

Самая большая единовременная помощь, которую Альмена оказала незнакомому человеку – была сумма в 33 200 рублей.

- Она много работала, продавала растения, варила мыло, делала бусы из полимерной глины. Хотела часть денег потратить на зимнюю куртку. И узнала о ситуации в незнакомой нам семье. Там мама попала в серьезную аварию. Нужно было закрыть сбор на два важных для лечения укола. Общая сумма – 33 200 рублей. Альмена решила отдать свои сбережения. Я объяснила, что такую сумму ей придется копить заново и вероятно долго. Она посмотрела на меня и ответила: «Мама, ну ты же ходишь? А она нет».

Альмена помогла закрыть сбор для этой женщины, а сама ходила в старой куртке. В тот год она потратила на благотворительность около 70 тысяч рублей в сумме. Примерно столько тратит ежегодно.

Школьница каждый месяц тратит половину своего заработка на благотворительность

Сделала красивыми 16 мам

Первый свой большой социальный проект Альмена придумала, когда лежала в московском НИИ. В палатах вокруг было много детей с инвалидностью и их мам - уставших, грустных, вымотанных. Альмене захотелось прийти им на помощь и сделать так, чтобы они ненадолго забыли о проблемах и почувствовали себя счастливыми. Дни красоты для мам детей с инвалидностью устраивают порой разные НКО. Но, чтобы такой проект придумал и полностью организовал десятилетний ребенок, такого ни в одном другом регионе еще не было.

Альмена назвала проект «Улыбка мамы». Она сама стала ходить в салоны и просить мастеров присоединиться к доброй акции.

- Меня попросила только распечатать листовки. Остальное все сделала сама. Не везде, конечно, ей были рады. Где-то откровенно крутили у виска, где-то грубили. Но нашлись и отзывчивые люди. Альмена выбирала тех, кто действительно нуждается в поддержке: мамы с детьми-инвалидами, мамы, у которых инвалидность. Она их приводила в салоны, присоединившиеся к проекту. Там им делали стрижки, маникюр. Всего в проекте приняли участие 16 мам. Но на этом дочка решила закончить – разочаровалась, - вспоминает Валентина.

Оказалось, что вместо благодарности некоторые женщины стали требовать с ребенка новые услуги. Кто-то писал Альмене, что им не подходит салон и надо другой, ближе к дому или более элитный. Девочке в силу возраста очень сложно мириться с несправедливостью. Она не понимала, почему взрослые люди себя так ведут. Почему она помогает, а им хорошо не становится.

Сейчас Альмена дружит со многими волонтерами и фондами из Челябинска. И несколько раз, когда помощь требовалась ей самой, находились и добрые люди. При помощи волонтерского сообщества «Помоги малышу» удалось собрать деньги на лечение девочки и оплату перелёта в Москву. А однажды семье написал незнакомый человек, представился Дмитрием. Он прочитал про школьницу в Интернете. И когда узнал, что семья копит деньги на лечение ребенка, помог оплатить клинику. Он, кстати, до сих пор поддерживает связь с этой семьей, однажды даже приезжал в Челябинск, чтобы помочь Валентине решить вопрос с отоплением в доме.

Чтобы быть счастливой, у Альмены есть свой секрет:

- Когда идешь с утра чистить зубы, надо смотреть в зеркало и улыбаться. А потом сказать: «я самая лучшая и у меня будет прекрасный день».

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.