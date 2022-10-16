“Дядя Гена” и его тараканы помогают школьникам из Санкт-Петербурга полюбить учиться

Фото: Евгений Жаков

Геннадий Селезнёв - создатель школы ТРИЗ-педагогики. В его школе-лаборатории Chrysolina знания не делят на предметы, детям не дают готовые выводы из учебников, а предлагают ребятам самим найти ответы в ходе экспериментов, походов, экспедиций, экскурсий и прогулок. А еще - с помощью тараканов. Но не простых, а мадагаскарских.

Насекомые помогают детям, в частности, учить географию. Таракан стартует из Санкт-Петербурга. И за полминуты – он уже в родном Мадагаскаре. Потому что бежит по карте. Для детей - и потеха, и учеба.

Также с помощью тараканов изучаются биология, экология и другие науки – уроки Геннадия Александровича или как его называют дети, «деда Гены», не похожи на школьные. Ребята изучают насекомых не по картинкам из энциклопедии, в лаборатории есть свой «усатый зоопарк» с тараканами, палочниками, богомолами, тарантулом и скорпионом, есть кулинарная мастерская, где дети готовят новые блюда - вьетнамские фонтомы (членистоногие) и алтайские чечулинки. Фонтомы – вьетнамские чипсы из членистоногих (креветки), чечулинки – чипсы из насекомых: личинок мух и жуков, из взрослых насекомых. В специальных «домиках» - инсектариумах дети разводят муху львинку, дрозофилу и мясную муху.

Уроки проходят не только в классе, но и в настоящих фермах, куда отправляются на экскурсии

Уроки проходят не только в классе, но и в настоящих фермах, куда отправляются на экскурсии, в музеях, в лесу, в походах - самая простая экспедиция длится 90 минут по центру города или за тысячи километров от Санкт-Петербурга – в лаборатории готовят серию экспедиций «Дружба народов». Эколого-педагогическая лаборатория «Chrysolina» появилась в 2016 году. А до этого, с 2006 года, был Центр игровых технологий развивающего обучения «Налимоны». Налимоны – это игрушки развивающего обучения с использованием технологии ТРИЗ – педагогики по подобию реально существующих живых организмов.

В 2021 году о лаборатории Геннадия Селезнёва узнало много людей – он стал лауреатом премии «Старшие» от фонда «Добрый город Петербург». Его фотографию с теми самыми учебными тараканами отправили на всероссийский конкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность». Снимок вошел в топ-19 финалистов и стал лучшим в номинации «Портреты благотворительности», победителей в этой категории определяла команда портала «Открытые НКО».

Ученый, путешественник, учитель

Геннадий Селезнев - человек сам по себе очень необычный. Еще ребенком он мечтал вырасти и стать учёным и путешественником. Уже в 15 лет участвовал в настоящей экспедиции: Тува, Монголия. Исследовал поведение саранчи. 90 дней прошагал по степям Самагалтая. Поэтому после школы поступил в Ленинградский государственный университет на биолого-почвенный факультет.

После университета работал в школе. Начал со старших ребят 10 классов, а потом стал "опускаться" всё ниже: 7 , 3... И ,наконец , пошёл работать в детский сад – группа малышей от 2 до 3 лет. Тогда-то и начались первые экспедиции для детей. Это был 1989 год, первая младшая группа детского сада под руководством Геннадия Селезнёва стала познавать окружающий мир, науку через собственное изучение предметов, собственные открытия.

Сегодня в школе-лаборатории занимаются ребята дошкольного и школьного возраста, причем вместе с родителями. Мамы, папы, дедушки и бабушки тоже участвуют в походах, экспериментах, уроках. Потому что «образование детей - это в первую очередь действия родителей, бабушек, дедушек и окружающей среды», считает автор проекта.

Сегодня в школе-лаборатории занимаются ребята дошкольного и школьного возраста, причем вместе с родителями

На свой прошлый юбилей, 60 лет, Геннадий Александрович сам себе сделал приятный подарок – курсы китайского языка. Он преуспел в изучении сам и делится знаниями со своими учениками. В игровой форме, конечно. Разговаривает с ребятами на китайском. Поначалу дополнял слова жестами, чтобы помочь разобраться в значении и запомнить. Сейчас ученики с легкостью могут здороваться, прощаться на китайском языке, говорить некоторые фразы, обращаться к собеседнику.

- Изучаем разные языки, которые могут нам пригодиться в наших путешествиях. В нашем языковом арсенале: алтайский, тувинский, узбекский, таджикский, армянский, азербайджанский, бурятский, иврит, английский, немецкий, вьетнамский, латынь. Немного общаемся на китайском. Дети его немного понимают и немного говорят. В Китай уже могут ехать без страха перед китайской грамотой. Часто посещаем заведения национальной кухни.

«Мечта - посмотреть гадюке в глаза»

Помочь ребенку полюбить учиться – задача непростая, когда есть столько конкурентов за внимание детей – компьютеры, телефоны, игры… Мамы и папы записываются на курсы, читают книжки, как заставить ребенка учиться. Но все гораздо проще, уверен Геннадий Селезнев – нужно дать ребенку интерес, если он будет, то будут и дела.

- Приведу пример. Приходит мама с 10 летним сыном. У него из интересов одни гаджеты. Первое занятие - география с тараканами. На травке рисуем карту мира. Каждый участник получает своего таракана и запускает его из Санкт -Петербурга. За своим тараканом надо наблюдать и проговаривать по каким странам он идёт, вернее бежит. Было весело и интересно. Потом этот мальчиш попросил: «А можно таракана взять домой пожить?». Прошло время. Звонит мне этот мальчик и сообщает, что у него совсем нет времени. Про гаджеты забыл. У него дома целый мир: тараканы, палочники, богомолы, тарантул, скорпион, мухи, сверчки. Мечтает стать богомоловедом. Изучает английский, вьетнамский, латинский и китайский. Всё это ему нужно, чтобы изучать богомолов.

Геннадий Селезнев участвовал в первой премии «Старшие» от фонда «Добрый город Петербург» и стал лауреатом. О его образовательных программах узнало еще больше людей. Благодаря поддержке фонда и мини-гранту прошли занятия и мастер-классы для семей с детьми, в том числе и с «особенными» ребятами.

Премия «Старшие» учреждена в 2021 году. Тогда впервые вручили награды самым активным героям старшего возраста из Санкт-Петербурге. Фонд «Добрый город Петербург» поддержал старших, которые объединяют людей вокруг себя и делают город лучше.

4 октября стартовал второй сезон премии «Старшие». Подать заявку можно по ссылке. А следить за новостями проекта - в сообществе во ВКонтакте.

- Каждый победитель, которых будет около 30, получит диплом Премии и подарок в денежной форме в размере 4 000 рублей, признание и поддержку фонда в реализации идей, рассказ своей истории на ресурсах фонда, - объяснили в фонде.

Миссия Премии и проекта «Старшие» в том, чтобы сделать общество более дружелюбным к старшим, а самим старшим открыто и уверенно выражать свою позицию. Со всеми, кто становится лауреатами, команда фонда продолжает и развивает отношения. Это буквально индивидуальный проект для каждого из победителей.

Девиз Премии – «Это про нас», важный смысловой акцент сделан именно на том, что премия создана для самых обычных людей: наших соседей, коллег, знакомых.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.