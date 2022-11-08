Все-таки воссоединились: Папарацци застали Ирину Шейк в объятиях Брэдли Купера

Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились, появились в августе этого года. Модель и голливудский актер тогда вместе со своей дочкой укатили отдыхать на Багамы. В соцсетях родители пятилетней Леи делились очень нежными снимками. А некий источник из окружения подтвердил, что они решили снова сойтись и начать все с начала.

И вот теперь Ирина и Брэдли подтвердили, что они снова вместе. Папарацци сфотографировали пару во время романтической прогулки по Нью-Йорку. 47-летний Брэдли нежно обнимал 36-летнюю Ирину за плечи, а она игриво положила руку ему на ягодицы. Снимки влюбленных опубликовал сайт Daily Mail.

Несколькими днями ранее Ирина поделилась в соцсетях фотографиями веселой вечеринки по случаю Хэллоуина. На фото модель, повторившая образ американской модели 1950-х и «королевы pin-up» Бетти Пейдж, расположилась на коленях у мужчины, одетого в костюм медведя. СМИ тут же раструбили, что под медвежьей шкурой скрывается Брэдли Купер. В тот же вечер папарацци сняли Ирину и ее Мишку-Брэдли во время прогулки по улицам вместе с дочкой Леей.

Ирина расположилась на коленях у Брэдли Купера. Фото: соцсети.

Говорят, Ирина и Брэдли не только воссоединились, но и собираются снова стать родителями. Манекенщица мечтает родить от своего возлюбленного еще одного ребенка.

- Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Ирина хотела бы, чтобы у их дочери был брат или сестра, - рассказывал источник из окружения модели после ее отпуска с Купером на Багамах.

В августе модель и актер отдыхали вместе на Багамах. Фото: соцсети.

Ирина и Брэдли начали встречаться в 2015 году. А в 2017 году у них родилась дочь Лея. После этого Купер и Шейк прожили вместе два года, а затем расстались. По слухам, причиной разрыва стали романтические отношения Брэдли с партнершей по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой.

После расставания пара сохранила хорошие отношения, Брэдли активно участвует в воспитании дочери. Его регулярно видят в детском саду Леи, когда он приводит ее на занятия или забирает после уроков.

После разрыва с Купером Ирина не была замечена в серьезных отношениях. Ей приписывали романы с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом и нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Однако эти отношения быстро закончились, едва успев начаться.