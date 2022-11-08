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В мире8 ноября 2022 5:05

В поисках новых ощущений американцы бросились облизывать жаб

Служба национальных парков США умоляет людей воздержаться от подобных действий
Юрий МАЙБОРОДА
Колорадская жаба – одна из крупнейших представительниц своего вида, живущая в Северной Америке

Колорадская жаба – одна из крупнейших представительниц своего вида, живущая в Северной Америке

Фото: EAST NEWS

Американцы массово устремились в национальные парки, чтобы… поймать и облизать жабу. Странный обряд стал столь массовым, что работники Службы национальных парков США призвали посетителей воздержаться от облизывания колорадской жабы, как бы им этого не хотелось, и напоминают о серьезной опасности для здоровья, которую может представлять контакт с этими земноводными.

– Как бы аппетитно это ни казалось, вам следует воздержаться от облизывания жабы, – приводит CNN обращение службы.

Кому вообще может прийти в голову лизать жаб? Все очень просто! Колорадская жаба – одна из крупнейших представительниц своего вида, живущая в Северной Америке. Взрослая амфибия достигает в длину 19 сантиметров и издает характерные низкие звуки. Однако, это не единственное, чем данная жаба может похвастаться – ее околоушные железы вырабатывают ядовитый секрет, который вполне может убить крупную собаку.

Человека, в принципе, тоже может убить. Но может и свести с ума: яд жабы является сильным галлюциногеном.

Кстати, об этой особенности яда колорадской жабы прекрасно знали индейцы, до прихода демократичных европейцев населявшие земли Америки, которые использовали яд в своих религиозных практиках.

Похоже, что кто-то из потомков первых поселенцев вспомнил хорошо забытое старое.

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