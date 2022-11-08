Скандал с "девочками Залужного": Кому было выгодно публиковать интимные переписки главкома ВСУ

Офис президента "сливает" Залужного, используя для этого взлом его страницы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что бы ни происходило на фронтах, а в Киеве по-прежнему, как в мирное время, в верхних эшелонах власти бушуют интриги, устраиваются пакости, пилят бюджеты и подсиживают друг друга. Сразу несколько влиятельных и осведомленных украинских Телеграм-каналов вдруг выступили с идеей, что последний скандал с Главкомом ВСУ Валерием Залужным был инспирирован командой Зеленского и его сценарий разработал аж сам глава Офиса президента Украины (ОПУ) и его правая рука Андрей Ермак. Естественно, Зеленский в этом случае не мог просто не знать о "сливе" Залужного, а давал еще и отмашку.

Напомним, "Джокер ДНР" сообщил, что взломал аккаунт Залужного и опубликовал сведения, что у него есть сразу несколько боевых подруг из числа молоденьких девушек-военнослужащих, которых он одаривает не только комплиментами, но и предоставляет в их пользование вполне себе казенные иномарки. И тут одному из таких каналов некий "источник" вдруг сообщил: "Наш источник сообщает, что пароли от аккаунта Залужного в "инсте", россиянам слили функционеры Офиса Президента и люди с определенных отделов СБУ, которое сейчас полностью подконтрольно Главе ОП Ермаку. Вся эта спецоперация «Джокера ДНР», это продолжение слива Залужного офисными и лично Ермаком. Просто слили инфу туда, чтобы отвести подозрение от Главы ОП Ермака".

- Офис президента "сливает" Залужного, используя для этого взлом его страницы. Для украинцев приготовлена стандартная отмазка, что за этим стоит "рука Кремля", но по факту это новый виток в противостоянии Банковой и главкома ВСУ. Зеленский, как огня боится, что в публичном политическо-военном поле может появиться второе имя, а оно таки появилось — и это как раз Залужный, чья популярность растет и в Украине и (что немаловажно!) на Западе, - сообщает другой осведомленный ТГ-канал. - Поэтому "сверху" и была дана разнарядка "слить" страницу главкома ВСУ в Instagram, чтобы украинцы по-новому взглянули на личность Залужного — не как на талантливого военачальника, а как на стандартного по украинским меркам политика, использующего в своей работе "кумовство" и "мутные" схемы с передачей техники на фронт.

- Чем закончится вся эта история — покажет время, но уже сейчас можно сказать, что Залужному нанесен мощный репутационный удар, снизить резонанс от которого в ВСУ будут стараться "перемогами" на фронте, - резюмирует это канал далее.

Логично? Вполне себе. Но есть нюансы, как говорилось в одном пошлом анекдоте. Сделать из "героя" потаскушного бабника, стереть в пыль репутацию "примерного семьянина" – это логичный ход со стороны противников Залужного из Офиса президента Украины. Тем более, что популярность Главкому ВСУ действительно растет, как на дрожжах. Он регулярно контактирует с американским командованием, о нем пишут западные журналы, его фотографии помещают на обложки. И, что характерно, он не отметился постоянным нытьем "дайте это, дайте то", как Зеленский. Есть смысл и в том, чтобы подстегнуть его к активизации ВСУ непосредственно в зоне боевых действий. Дескать, если не пойдешь в наступлении, то тебе покажут, как надо правильно себя вести на семейном фронте. Если же наступление обернется очередной "зрадой", то ему припомнят девиц и в этом случае: мол, Залужному не до боев и не до спасения страны, он "весь в бабах" погряз. И тогда появится удобный повод заменить Залужного на посту главкома своим человеком, благо кандидатура уже есть- командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Тем более, что глава ОПУ Ермак терпеть Залужного не может и "такую сильную неприязнь испытывает, что даже кушать не может".

Вот только "Джокер ДНР" перед тем, как слить интимные подробности похождений Залужного, убедительно доказал, что взломал и сделанную в США систему управления войсками "Дельта", используемую ВСУ. А это явно будет потруднее, чем поместить на аккаунт украинского главкома фотомонтаж с Путиным на медведе или почитать пожелания главкома о тату на интимных местах его "девочек". Или Ермак и "Дельтой" пожертвовал, чтобы "противному" Залужному насолить? Вот это вряд ли.

Похоже, что на Банковой, где в Киеве находится резиденция президента Украины и размещена его команда, просто воспользовались ситуацией для того, чтобы шантажировать нынешнего Главкома. Подобрав "бесхозную карту", тот же Ермак сделал ее козырем в своем рукаве. И готовится ее использовать при первом же "непослушании" генерала. Заодно обвинят его и в гигантских потерях личного состава ВСУ.

И там "в папочке" наверняка есть еще много чего, что будет интересно украинцам. Которые поведутся в очередной раз на очередной спектакль. Главное, что скандалом с Залужным их отвлекут от более животрепещущих вопросов. Про свет, газ, воду и тех, кто погиб или просто сгинул на полях боев.