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В мире8 ноября 2022 5:35

Скандал с "девочками Залужного": Кому было выгодно публиковать интимные переписки главкома ВСУ

Интимные переписки Залужного в сеть могли слить по приказу офиса Зеленского
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Офис президента "сливает" Залужного, используя для этого взлом его страницы

Офис президента "сливает" Залужного, используя для этого взлом его страницы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что бы ни происходило на фронтах, а в Киеве по-прежнему, как в мирное время, в верхних эшелонах власти бушуют интриги, устраиваются пакости, пилят бюджеты и подсиживают друг друга. Сразу несколько влиятельных и осведомленных украинских Телеграм-каналов вдруг выступили с идеей, что последний скандал с Главкомом ВСУ Валерием Залужным был инспирирован командой Зеленского и его сценарий разработал аж сам глава Офиса президента Украины (ОПУ) и его правая рука Андрей Ермак. Естественно, Зеленский в этом случае не мог просто не знать о "сливе" Залужного, а давал еще и отмашку.

Напомним, "Джокер ДНР" сообщил, что взломал аккаунт Залужного и опубликовал сведения, что у него есть сразу несколько боевых подруг из числа молоденьких девушек-военнослужащих, которых он одаривает не только комплиментами, но и предоставляет в их пользование вполне себе казенные иномарки. И тут одному из таких каналов некий "источник" вдруг сообщил: "Наш источник сообщает, что пароли от аккаунта Залужного в "инсте", россиянам слили функционеры Офиса Президента и люди с определенных отделов СБУ, которое сейчас полностью подконтрольно Главе ОП Ермаку. Вся эта спецоперация «Джокера ДНР», это продолжение слива Залужного офисными и лично Ермаком. Просто слили инфу туда, чтобы отвести подозрение от Главы ОП Ермака".

- Офис президента "сливает" Залужного, используя для этого взлом его страницы. Для украинцев приготовлена стандартная отмазка, что за этим стоит "рука Кремля", но по факту это новый виток в противостоянии Банковой и главкома ВСУ. Зеленский, как огня боится, что в публичном политическо-военном поле может появиться второе имя, а оно таки появилось — и это как раз Залужный, чья популярность растет и в Украине и (что немаловажно!) на Западе, - сообщает другой осведомленный ТГ-канал. - Поэтому "сверху" и была дана разнарядка "слить" страницу главкома ВСУ в Instagram, чтобы украинцы по-новому взглянули на личность Залужного — не как на талантливого военачальника, а как на стандартного по украинским меркам политика, использующего в своей работе "кумовство" и "мутные" схемы с передачей техники на фронт.

- Чем закончится вся эта история — покажет время, но уже сейчас можно сказать, что Залужному нанесен мощный репутационный удар, снизить резонанс от которого в ВСУ будут стараться "перемогами" на фронте, - резюмирует это канал далее.

Логично? Вполне себе. Но есть нюансы, как говорилось в одном пошлом анекдоте. Сделать из "героя" потаскушного бабника, стереть в пыль репутацию "примерного семьянина" – это логичный ход со стороны противников Залужного из Офиса президента Украины. Тем более, что популярность Главкому ВСУ действительно растет, как на дрожжах. Он регулярно контактирует с американским командованием, о нем пишут западные журналы, его фотографии помещают на обложки. И, что характерно, он не отметился постоянным нытьем "дайте это, дайте то", как Зеленский. Есть смысл и в том, чтобы подстегнуть его к активизации ВСУ непосредственно в зоне боевых действий. Дескать, если не пойдешь в наступлении, то тебе покажут, как надо правильно себя вести на семейном фронте. Если же наступление обернется очередной "зрадой", то ему припомнят девиц и в этом случае: мол, Залужному не до боев и не до спасения страны, он "весь в бабах" погряз. И тогда появится удобный повод заменить Залужного на посту главкома своим человеком, благо кандидатура уже есть- командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Тем более, что глава ОПУ Ермак терпеть Залужного не может и "такую сильную неприязнь испытывает, что даже кушать не может".

Вот только "Джокер ДНР" перед тем, как слить интимные подробности похождений Залужного, убедительно доказал, что взломал и сделанную в США систему управления войсками "Дельта", используемую ВСУ. А это явно будет потруднее, чем поместить на аккаунт украинского главкома фотомонтаж с Путиным на медведе или почитать пожелания главкома о тату на интимных местах его "девочек". Или Ермак и "Дельтой" пожертвовал, чтобы "противному" Залужному насолить? Вот это вряд ли.

Похоже, что на Банковой, где в Киеве находится резиденция президента Украины и размещена его команда, просто воспользовались ситуацией для того, чтобы шантажировать нынешнего Главкома. Подобрав "бесхозную карту", тот же Ермак сделал ее козырем в своем рукаве. И готовится ее использовать при первом же "непослушании" генерала. Заодно обвинят его и в гигантских потерях личного состава ВСУ.

И там "в папочке" наверняка есть еще много чего, что будет интересно украинцам. Которые поведутся в очередной раз на очередной спектакль. Главное, что скандалом с Залужным их отвлекут от более животрепещущих вопросов. Про свет, газ, воду и тех, кто погиб или просто сгинул на полях боев.

Украинский кризис: Новости