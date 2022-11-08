Сотрудники ФСБ задержали в Херсоне девять диверсантов

ФСБ опубликовало кадры видео с задержанием диверсантов

Сотрудники Федеральной службой безопасности России на территории Херсонской области вскрыли и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы службы безопасности киевской власти (СБУ).

«В задачи диверсантов входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выявлены и задержаны 9 граждан Украины, а их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей скрываются за пределами Российской Федерации.

ФСБ опубликовало кадры видео с задержанием диверсантов. У задержанных было изъято более 5 кг пластида, мины направленного действия, электродетонаторы, исполнительные устройства, 3 готовых к применению СВУ, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки.

Отметим, что современные средства разведки, а также взрыватели к бомбам армейского образца, что говорят об обеспечении диверсий иностранными специалистами.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ России был обнаружен и обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации Херсонской области.

«Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 361 («Акт международного терроризма») УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - отметили в ФСБ России.