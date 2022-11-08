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Дом. Семья8 ноября 2022 9:24

В Чили попугай ограбил журналиста во время прямого эфира

Корреспондент как раз рассказывал о преступности в районе
Алена КИХАЕВА
Алена КИХАЕВА
Птица ловко вытащила из уха наушник и улетела

Птица ловко вытащила из уха наушник и улетела

В сети завирусился ролик с фрагментом прямого эфира чилийского телеканала Chilevision. Журналист Николас Крамм рассказывал о преступности в районе, когда ему на плечо сел монах-попугай. А буквально через несколько секунд птица ловко вытащила из уха наушник и улетела.

«Она только что забрала мой наушник», — промолвил журналист прямо во время прямого эфира.

Корреспондент хотел догнать пернатого, но явно проиграл ему в скорости. Когда обернулся – попугая и след простыл. Николасу ничего не оставалось делать, как продолжить свой репортаж.

«Это было не то, что я хотел комментировать прямо в ту секунду, потому что мы имели дело с деликатной темой, а именно с проникновением в жилой дом, и я счёл, что самым разумным в тот момент было продолжить трансляцию» - прокомментировал позднее коллегам из New York Daily News Николас Крамм.

После эфира вся съемочная группа облазила окрестности в поисках airpods. В зарослях травы оператор нашел наушник. Видимо, попугай-монах просто хотел получить минуту славы, а не завладеть чужим имуществом.

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ