Опубликованы новые доказательства существования загробного мира

Временно умершие понимают, что они умерли. Но не навсегда Фото: Shutterstock

Были на том свете. Вернулись

- Собранные нами данные свидетельствуют, что люди, находясь на пороге смерти, переживают уникальный внутренний осознанный опыт, - скромно намекнул известный реаниматолог Сэм Парния (Dr Sam Parnia), подводя итоги организованных им обследований. С ними знакомит пресс-релиз Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета (NYU Grossman School of Medicine).

На самом деле результаты, полученные медиками, выглядят куда более сенсационно. И, похоже, дают основания тем, кто до сих пор сомневаются, поверить в то, что помимо видимого всем нам материального мира все-таки существует какой-то иной.

Сэм Парния - доктор медицинских наук, профессор – уже много лет изучает так называемый околосмертный опыт (Near-Death Experience – NDE, в английском сокращении). Экспериментирует, пытаясь вникнуть в этот феномен, с которым порой сталкиваются люди, вернувшиеся, что называется, с того света – побывавшие в состоянии клинической смерти. Они – по сути воскресшие - как правило рассказывают о тоннеле, по которому неслись, о всей жизни, промелькнувшей, как кинофильм, перед глазами, о встречах с умершими родственниками, ангелами или другими странными созданиями. Вспоминают об искаженном восприятии времени, о мыслях, проносящихся с невиданной прежде скоростью, об обостренных чувствах. Сообщают, что выходили из своих тел и, воспарив, наблюдали за ними со стороны. Чаще всего сверху.

Профессор Сэм Парния: давно ищет доказательства существования загробного мира

Обо всех мистических особенностях NDE давно известно из рассказов «очевидцев». С их бесчисленными историями можно познакомиться на сайте американского Фонда исследования около смертного опыта (NDERF). Свидетельства воскресших стекаются туда со всего мира каждый день десятками.

Цель одних ученых – доказать, что все эти NDE не более, чем галлюцинации и прочие причуды, возникающие в мозгах, страдающих от недостатка кислорода. Другие – энтузиасты вроде Сэма Парния – наоборот, ищут признаки того, что есть какая-то иная реальность, объяснения которой не укладываются в традиционные рамки.

Для верующих NDE – это доказательство существования загробного мира, равно как и души, которая туда улетает.

Расставаясь с жизнью люди часто видят себя несущимися по тоннелю Фото: Shutterstock

Новое исследование, предпринятое энтузиастами, охватило 567 мужчин и женщин. Называлось "AWAreness during REsuscitation II (AWARE II). Или "Осознанность во время реанимации II», в дословном переводе с английского. Медики 25 больниц США и Великобритании с мая 2017 года по март 2020 года следили за пациентами, которые попали в палаты интенсивной терапии с остановившимися сердцами – то есть, умерли, но были подключены к аппаратам так называемой сердечно-легочной реанимацию (СЛР).

Выжили не все. Но примерно пятая часть из вернувшихся с того света, рассказали об NDE. А именно о том, что выходили из своих тел, видели и себя, и окружающих со стороны, спокойно осмысливали прежнюю жизнь, боли не чувствовали, наоборот, ощущали умиротворение.

Объективные показатели: умершие демонстрировали всплески электрической активности в мозгах. Приборы фиксировали гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны, которые обычно свойственны людям, находящимся все-таки в сознании, осмысленно о чем-то размышляющих или вспоминающих. Но никак не напрочь лишенным сознания, не подающим признаки жизни. Чему нет традиционных объяснений.

- Осознанные переживания нельзя считать галлюцинациями умирающего мозга, скорее это уникальный человеческий опыт, который возникает на пороге смерти, - привод пресс-релиз слова Парния.

Видели себя со стороны многие из побывавших на пороге того света Фото: Shutterstock

С порога того света видели свои тела

У Парния нынешний масштабный «подход» к теме NDE уже второй. Первый он предпринял еще в 2008 году, работая в Саутгемптонском университете (University of Southampton). Вместе с несколькими десятками коллег взялся проверить один из самых известных феноменов, сопровождающих NDЕ. А именно выход из тела. Ведь примерно четверть оживших покойников уверяют: они видели себя со стороны, когда находились без сознания. Будто бы нечто покидало тело и смотрело на него с высоты потолка.

Ученые намеревались обследовать 1500 пациентов, переживших клиническую смерть, в 25 больницах Англии, США и Канады. Придумали, как выяснить, в самом ли деле кто-то из них выходил из тела. В палатах устанавливали полки - под самым потолком. А на них размещали специальные тестовые картинки - так, чтобы они не были заметны с кроватей. Воскресших спрашивали, что они видели. Если бы люди воспаряли, как и рассказывали, под потолок, то отвечали бы.

По плану, исследования должны были бы закончиться еще в 2011 году. Но они затянулись. Сэм Парниа с коллегами подвели некоторые итоги лишь в октябре 2014 года, опубликовав результаты в журнале Resuscitation .

Пациентов набралось больше - 2060 пациентов, а больниц - меньше: 15 в Великобритании, США и Австрии.

У всех, обследованных тогда, случилась остановка сердца и наступила клиническая смерть. Выжили после нее 330 человек. О том или ином NDE сообщили 140 человек - чуть меньше половины. И 26 пациентов рассказали, что выходили из тела.

Картинки пережитого еще одно из проявлений NDE

Похоже, что никто так и не увидел те самые записки, размещенные под потолком. Иначе Парния раструбил бы об этом на весь этот свет, а он умолчал. А рассказал, что задокументировал показания 57-летнего социального работника из Великобритании, который был мертвым три минуты. Пациент, воскреснув, точно описал то, что происходило до этого вокруг, включая действия медиков, занятых реанимацией, и звуки оборудования. Оно периодически подавало сигналы.

- Мозг обычно отключается через 20-30 секунд после остановки сердца и, лишенный кислорода, не может ничего запомнить, - объяснял Сэм Парния. –

А если феномен действительно хоть как-то себя проявляет раз от раза, то, по осторожному выражению ученых-энтузиастов, «возникают интригующие вопросы о существовании человеческого сознания после смерти».

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