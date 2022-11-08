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Наука8 ноября 2022 10:10

Опубликованы новые доказательства существования загробного мира

Подведены итоги масштабного обследования людей, воскресших после клинической смерти
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Временно умершие понимают, что они умерли. Но не навсегда

Временно умершие понимают, что они умерли. Но не навсегда

Фото: Shutterstock

Были на том свете. Вернулись

- Собранные нами данные свидетельствуют, что люди, находясь на пороге смерти, переживают уникальный внутренний осознанный опыт, - скромно намекнул известный реаниматолог Сэм Парния (Dr Sam Parnia), подводя итоги организованных им обследований. С ними знакомит пресс-релиз Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета (NYU Grossman School of Medicine).

На самом деле результаты, полученные медиками, выглядят куда более сенсационно. И, похоже, дают основания тем, кто до сих пор сомневаются, поверить в то, что помимо видимого всем нам материального мира все-таки существует какой-то иной.

Сэм Парния - доктор медицинских наук, профессор – уже много лет изучает так называемый околосмертный опыт (Near-Death Experience – NDE, в английском сокращении). Экспериментирует, пытаясь вникнуть в этот феномен, с которым порой сталкиваются люди, вернувшиеся, что называется, с того света – побывавшие в состоянии клинической смерти. Они – по сути воскресшие - как правило рассказывают о тоннеле, по которому неслись, о всей жизни, промелькнувшей, как кинофильм, перед глазами, о встречах с умершими родственниками, ангелами или другими странными созданиями. Вспоминают об искаженном восприятии времени, о мыслях, проносящихся с невиданной прежде скоростью, об обостренных чувствах. Сообщают, что выходили из своих тел и, воспарив, наблюдали за ними со стороны. Чаще всего сверху.

Профессор Сэм Парния: давно ищет доказательства существования загробного мира

Профессор Сэм Парния: давно ищет доказательства существования загробного мира

Обо всех мистических особенностях NDE давно известно из рассказов «очевидцев». С их бесчисленными историями можно познакомиться на сайте американского Фонда исследования около смертного опыта (NDERF). Свидетельства воскресших стекаются туда со всего мира каждый день десятками.

Цель одних ученых – доказать, что все эти NDE не более, чем галлюцинации и прочие причуды, возникающие в мозгах, страдающих от недостатка кислорода. Другие – энтузиасты вроде Сэма Парния – наоборот, ищут признаки того, что есть какая-то иная реальность, объяснения которой не укладываются в традиционные рамки.

Для верующих NDE – это доказательство существования загробного мира, равно как и души, которая туда улетает.

Расставаясь с жизнью люди часто видят себя несущимися по тоннелю

Расставаясь с жизнью люди часто видят себя несущимися по тоннелю

Фото: Shutterstock

Новое исследование, предпринятое энтузиастами, охватило 567 мужчин и женщин. Называлось "AWAreness during REsuscitation II (AWARE II). Или "Осознанность во время реанимации II», в дословном переводе с английского. Медики 25 больниц США и Великобритании с мая 2017 года по март 2020 года следили за пациентами, которые попали в палаты интенсивной терапии с остановившимися сердцами – то есть, умерли, но были подключены к аппаратам так называемой сердечно-легочной реанимацию (СЛР).

Выжили не все. Но примерно пятая часть из вернувшихся с того света, рассказали об NDE. А именно о том, что выходили из своих тел, видели и себя, и окружающих со стороны, спокойно осмысливали прежнюю жизнь, боли не чувствовали, наоборот, ощущали умиротворение.

Объективные показатели: умершие демонстрировали всплески электрической активности в мозгах. Приборы фиксировали гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны, которые обычно свойственны людям, находящимся все-таки в сознании, осмысленно о чем-то размышляющих или вспоминающих. Но никак не напрочь лишенным сознания, не подающим признаки жизни. Чему нет традиционных объяснений.

- Осознанные переживания нельзя считать галлюцинациями умирающего мозга, скорее это уникальный человеческий опыт, который возникает на пороге смерти, - привод пресс-релиз слова Парния.

Видели себя со стороны многие из побывавших на пороге того света

Видели себя со стороны многие из побывавших на пороге того света

Фото: Shutterstock

С порога того света видели свои тела

У Парния нынешний масштабный «подход» к теме NDE уже второй. Первый он предпринял еще в 2008 году, работая в Саутгемптонском университете (University of Southampton). Вместе с несколькими десятками коллег взялся проверить один из самых известных феноменов, сопровождающих NDЕ. А именно выход из тела. Ведь примерно четверть оживших покойников уверяют: они видели себя со стороны, когда находились без сознания. Будто бы нечто покидало тело и смотрело на него с высоты потолка.

Ученые намеревались обследовать 1500 пациентов, переживших клиническую смерть, в 25 больницах Англии, США и Канады. Придумали, как выяснить, в самом ли деле кто-то из них выходил из тела. В палатах устанавливали полки - под самым потолком. А на них размещали специальные тестовые картинки - так, чтобы они не были заметны с кроватей. Воскресших спрашивали, что они видели. Если бы люди воспаряли, как и рассказывали, под потолок, то отвечали бы.

По плану, исследования должны были бы закончиться еще в 2011 году. Но они затянулись. Сэм Парниа с коллегами подвели некоторые итоги лишь в октябре 2014 года, опубликовав результаты в журнале Resuscitation .

Пациентов набралось больше - 2060 пациентов, а больниц - меньше: 15 в Великобритании, США и Австрии.

У всех, обследованных тогда, случилась остановка сердца и наступила клиническая смерть. Выжили после нее 330 человек. О том или ином NDE сообщили 140 человек - чуть меньше половины. И 26 пациентов рассказали, что выходили из тела.

Картинки пережитого еще одно из проявлений NDE

Картинки пережитого еще одно из проявлений NDE

Похоже, что никто так и не увидел те самые записки, размещенные под потолком. Иначе Парния раструбил бы об этом на весь этот свет, а он умолчал. А рассказал, что задокументировал показания 57-летнего социального работника из Великобритании, который был мертвым три минуты. Пациент, воскреснув, точно описал то, что происходило до этого вокруг, включая действия медиков, занятых реанимацией, и звуки оборудования. Оно периодически подавало сигналы.

- Мозг обычно отключается через 20-30 секунд после остановки сердца и, лишенный кислорода, не может ничего запомнить, - объяснял Сэм Парния. –

А если феномен действительно хоть как-то себя проявляет раз от раза, то, по осторожному выражению ученых-энтузиастов, «возникают интригующие вопросы о существовании человеческого сознания после смерти».

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