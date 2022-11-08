Археологи уверены, что нашли гробницу Клеопатры

Туннель, как уверяют исследователи, ведет к гробнице Клеопатры и Марка Антония.

Последняя царица эллинистического Египта Клеопатра – один из самых известных персонажей древней истории. Ее прославила любовь: Клеопатра любила римского полководца Марка Антония. Она была и остается самой популярной героиней античных времен, чей образ тиражируется в кино и литературе.

Известно, что после покорения Египтом римлянами Клеопатра покончила с собой, чтобы не стать пленницей императора Октавиана. Но место ее захоронения до сих пор неизвестно.

И вот доминиканские археологи, получившие разрешение от правительства Египта на проведение раскопок, сообщили, что обнаружили неподалеку от Александрии туннель, вырубленный под древним храмом Тапосирис-Магна.

Если гробница Клеопатры будет обнаружена, то это событие может стать одним из величайших открытий в современной истории.

Туннель, как уверяют исследователи, ведет к гробнице Клеопатры и Марка Антония.

- Клеопатра и ее возлюбленный погребены в этом храме, и туннель – путь к этому открытию, - заявила археолог Кэтрин Мартинес, ведущая раскопки в этом месте более 10-и лет.

Если гробница Клеопатры будет обнаружена, то это событие может стать одним из величайших открытий в современной истории.